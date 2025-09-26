Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में बिजली विभाग का कारनामा! घर में नहीं रहता कोई, आ गया 6700 का बिल; हरकत में आया प्रशासन

    By rajendra yadav Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:45 AM (IST)

    प्रयागराज के बमरौली में पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा सेवा पर्व मेगा शिविर लगाया गया। मुंडेरा के सुधीर कुमार की शिकायत पर अधिशासी अभियंता ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बिजली बिल को संशोधित कर 126 रुपये कर दिया। शिविर में 186 शिकायतों में से 132 का निस्तारण किया गया जिसमें बिल ठीक करने और नए कनेक्शन देने जैसे कार्य शामिल थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    घर में नहीं रहता कोई, आ गया 6700 का बिजली का बिल।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बमरौली उपखंड अधिकारी कार्यालय परिसर में गुरुवार दोपहर उप्र पावर कारपोरेशन लिमिटेड के तत्वावधान में सेवा पर्व मेगा शिविर लगा था। शिविर में मुंडेरा के सुधीर कुमार ने अधिशासी अभियंता आरपी सिंह को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उनके दो मकान हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुंडेरा वाले मकान में वह परिवार समेत रहते हैं, जबकि पोंगहट पुल के पास जो मकान है, उसमें ताला बंद रहता है। बावजूद इसके अगस्त का बिजली का बिल 6700 रुपये आ गया है। अधिशासी अभियंता ने शिकायत को सुना और तत्काल कर्मचारी को भेजकर रीडिंग की जांच कराई। इसके बाद बिजली के बिल को संशोधित करते हुए 126 रुपये कर दिया गया।

    इसी प्रकार म्योहाल डिवीजन में अधिशासी अभियंता रुद्रेश पांडेय ने आईं 17 शिकायतों में 16 का निस्तारण किया। एक शिकायत का निस्तारण इसलिए नहीं हो सका, क्योंकि उपभोक्ता के पुराने मीटर में रीडिंग स्टोर मिली थी।

    टैगोर टाउन के अधिशासी अभियंता गौरव कुमार, रामबाग के उमाशंकर, कल्याणी देवी डिवीजन के अधिशासी अभियंता एसके सिंह ने लोगों की शिकायत को सुनने के साथ ही उसका निस्तारण किया। मुख्य अभियंता प्रथम राजेश कुमार ने बताया कि सेवा पर्व मेगा शिविर बुधवार से शुरू हुआ था। दो दिन में 186 शिकायतें आईं, जिसमें 132 का निस्तारण किया गया है।

    शिविर में गलत बिजली के बिल, खराब मीटर बदलने का कार्य, टैरिफ बदलवाने का कार्य किया गया। साथ ही लोगों को नए कनेक्शन दिए गए। 1912 पर शिकायतों का पंजीकरण के निस्तारण की भी समीक्षा की गई।