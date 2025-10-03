Prayagraj Encounter: DPS तिराहे पर हुई मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल, दो गिरफ्तार

नैनी में डीपीएस तिराहे पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और दो को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से लूटी गई चेन के 86500 रुपये तमंचा और बाइक बरामद की है। पूछताछ में उन्होंने 29 सितंबर को एडीए कॉलोनी में हुई चेन लूट की घटना में शामिल होना स्वीकार किया है।

जागरण संवाददाता, नैनी। गंगा के किनारे डीपीएस तिराहे पर एसओजी यमुनानगर और नैनी पुलिस की संयुक्त टीम की बदमाशों की मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके साथी को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पकड़ लिया है।

पकड़े गए अभी तो के पास से ड्यूटी गई चीन की बिक्री के 86.500 रूपये, एक देसी तमंचा एक कार्टून एक खोखा और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद किया गया है बृज किशोर गौतम का कहना है कि 29 सितंबर की दोपहर दुर्गा पूजा देखकर वापस लौट रही एडीए निवासी राम से के गले से भाई सवाल बदमाश सोने की चेन छीनकर फरार हो गए थे।

उनकी तहरीर कर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी। शुक्रवार की सुबह करीब चार बजे नैनी पुलिस व एसओजी यमुनानगर की संयुक्त टीम द्वारा डीपीएस चौराहा पर वाहन चेकिंग की जा रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से सोमेश्वर महादेव मंदिर की तरफ से आते हुये दिखायी दी, जिसपर दो संदिग्ध व्यक्ति सवार थे, जिन्हे पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया, परन्तु मोटर साइकिल सवार पुलिस को देखकर गंगा की कछार की तरफ बने रास्ते पर भागने लगे।