Prayagraj Encounter: DPS तिराहे पर हुई मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल, दो गिरफ्तार
नैनी में डीपीएस तिराहे पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और दो को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से लूटी गई चेन के 86500 रुपये तमंचा और बाइक बरामद की है। पूछताछ में उन्होंने 29 सितंबर को एडीए कॉलोनी में हुई चेन लूट की घटना में शामिल होना स्वीकार किया है।
जागरण संवाददाता, नैनी। गंगा के किनारे डीपीएस तिराहे पर एसओजी यमुनानगर और नैनी पुलिस की संयुक्त टीम की बदमाशों की मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके साथी को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पकड़ लिया है।
पकड़े गए अभी तो के पास से ड्यूटी गई चीन की बिक्री के 86.500 रूपये, एक देसी तमंचा एक कार्टून एक खोखा और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद किया गया है बृज किशोर गौतम का कहना है कि 29 सितंबर की दोपहर दुर्गा पूजा देखकर वापस लौट रही एडीए निवासी राम से के गले से भाई सवाल बदमाश सोने की चेन छीनकर फरार हो गए थे।
उनकी तहरीर कर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी। शुक्रवार की सुबह करीब चार बजे नैनी पुलिस व एसओजी यमुनानगर की संयुक्त टीम द्वारा डीपीएस चौराहा पर वाहन चेकिंग की जा रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल बड़ी तेजी से सोमेश्वर महादेव मंदिर की तरफ से आते हुये दिखायी दी, जिसपर दो संदिग्ध व्यक्ति सवार थे, जिन्हे पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया, परन्तु मोटर साइकिल सवार पुलिस को देखकर गंगा की कछार की तरफ बने रास्ते पर भागने लगे।
पुलिस टीम को संदेह होने पर उनका पीछा किया गया । स्वयं को पुलिस द्वारा घिरता हुआ देखकर उन बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई ,जिससे पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई।
आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में जिसमें अभियुक्त राहुल पासी पुत्र रमेश पासी निवासी मुण्डेरा बाजार थाना धूमनगंज, तथा हाल पता ग्राम जसरा (जीआईसी स्कूल के पास) थाना घूरपुर घायल हुआ, जिसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया।
दूसरा अभियुक्त विजय कुमार पुत्र मुन्नू पासी निवासी ग्राम शेरपुर, मौजा जलालपुर घोषी, थाना पिपरी जनपद कौशाम्बी को दौड़ाकर थोड़ी दूरी से ही ने पकड़ लिया। पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया कि बीते 29 सितंबर की दोपहर में एडीए कॉलोनी में एक महिला से चेन छीना था, जिसे बेच दिया गया था। उससे मिले पैसे को हम दोनों में आपस में बांट लिए थे।
