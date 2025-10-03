महाकुंभ में रूम बुक करने के नाम पर 11 लाख की ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार
फरीदाबाद पुलिस ने महाकुंभ में कमरा बुकिंग के नाम पर 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्रीन फील्ड कॉलोनी की सुमन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ऑनलाइन कमरा बुक करते समय वह ठगी का शिकार हुई। आरोपियों ने जीएसटी के नाम पर कई बार पैसे ट्रांसफर करवाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को अलीगढ़ के खेड़ा गांव से गिरफ्तार किया।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। महाकुंभ में रूम बुक करने के नाम पर 11 लाख की ठगी करने वाले दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों में अलीगढ़ गांव खेड़ा के रूपेश कुमार और रवि कुमार शामिल है।
ग्रीन फील्ड कालोनी में रहने वाली सुमन ने पुलिस को शिकायत देते हुए कहा था कि वह जनवरी में आयोजित हुए महाकुंभ मेले के लिए रूम बुक करने को लेकर आनलाइन देख रही थी। उसमें जैन मंदिर एवं धर्मशाला प्रयागराज के नाम और नंबर मिले। नंबर पर बात करने पर उनको एडवांस के रूप में 7200 रुपये भेजने को कहा गया।
भुगतान करने के बाद दोबारा फोन आया कि वह जीएसटी जोड़ना भूल गए थे। उनको दोबारा से भुगतान करना होगा। ऐसे ही अपने जाल में फंसाकर आरोपितों ने महिला से 11 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करते हुए आरोपित रूपेश और रवि कुमार को अलीगढ़ के गांव खेड़ा से गिरफ्तार किया।
पूछताछ में सामने आया कि रवि ने रूपेश का खाता आगे ठगों को दिया था। आरोपितों को अदालत में पेश करके दो दिन की रिमांड पर लिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।