महाकुंभ में रूम बुक करने के नाम पर 11 लाख की ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। महाकुंभ में रूम बुक करने के नाम पर 11 लाख की ठगी करने वाले दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों में अलीगढ़ गांव खेड़ा के रूपेश कुमार और रवि कुमार शामिल है।

ग्रीन फील्ड कालोनी में रहने वाली सुमन ने पुलिस को शिकायत देते हुए कहा था कि वह जनवरी में आयोजित हुए महाकुंभ मेले के लिए रूम बुक करने को लेकर आनलाइन देख रही थी। उसमें जैन मंदिर एवं धर्मशाला प्रयागराज के नाम और नंबर मिले। नंबर पर बात करने पर उनको एडवांस के रूप में 7200 रुपये भेजने को कहा गया।