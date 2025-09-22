Language
    तीन दिन से लापता युवक का शव कुएं से मिला, शरीर पर चोटों के निशान; जताई जा रही हत्या की आशंका

    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:40 PM (IST)

    प्रयागराज के शंकरगढ़ में एक युवक का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। रवि सिंह उर्फ सोनू 19 तारीख से लापता था और 22 तारीख को उसका शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है।

    लापता युवक का कुएं में मिला शव हत्या का आरोप।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज।  बीते शुक्रवार की रात को गायब हुए युवक का शव सोमवार को सुबह गांव से कुछ दूर खेत के कुएं में उतराया हुआ देखा गया तो हड़कंप मच गया। ये बात पूरे गांव वा आस पास के क्षेत्र में आग की तरह फैल गई गांव वालों ने इस घटना की सूचना नारी बारी पुलिस चौकी में दिया गया ।

    जानकारी होने पर शंकरगढ़ पुलिस इंस्पेक्टर यश पाल सिंह साथ ही चौकी प्रभारी रमेश सिंह अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंच कर गांव वालों की मदद से शव को बाहर निकलवाया गया इसके बाद शव का पंचनामा कर पोस्टमार्डम के लिए प्रयागराज भेजा गया।

    जानकारी के मुताबिक फूलतारा निवासी रवि सिंह उर्फ सोनू सिंह 31 वर्ष पुत्र सत्यनारायण सिंह 19 तारीख की शाम करीब 8:30 बजे अपने लेबर को खाना देने के लिए अपने बोर पर गए थे उसके बाद अपने लेबर अच्छे लाल को खाना दिया।

    फिर वापस घर के लिए निकले लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचने से घर वाले परेशान हो गए रात भर पूरे गांव में खोजबीन चलती रही लेकिन कहीं से भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली इसके बाद परिजनों ने नारीबारी वा शंकरगढ़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई।ॉ

    रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी घर वालों ने खोजबीन जारी रखें लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला 22 तारीख को सुबह गांव के ही विवेक सिंह के खेत में कुआं था जिसमें कुछ लेबर धान में दवा छिड़कने के लिए गए थे। जैसे ही कुएं के पास गए तो शव को उतराया हुआ देखा गया।

    इस घटना की खबर जैसे ही घर के परिजनों को मिली तो पूरे घर में हाहाकार मच गया मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया जब शाव कों निकलवाया गया तो उसके शरीर पर दुपट्टे से पत्थर बांध के फेंका गया था और सोनू के गले में किसी हथियार से घाव किया गया।

    साथ ही उसकी एक आंख को फोड़ा गया था और सोनू के सिर के पिछले भाग पर भी घाव के निशान देखा गया। यह सब देखने के बाद स्पष्ट होता है की सोनू की हत्या की गई है यह हत्या किस लिए की गई क्योंकि गई यह समय आने पर पता चलेगा। सोनू अपने दो भाइयों में बड़ा था। उसकी शादी हो चुकी थी इसका एक 5 साल का बच्चा भी है।

    अचानक हुई इस घटना से पत्नी संध्या का रो-रो कर बुरा हाल है आसपास के लोगों को द्वारा बताया गया की सोनू कभी किसी से ज्यादा कोई मतलब नहीं रखता था अपने काम से काम रखता था उसकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। पूरे गांव में यह चर्चा का विषय बना हुआ है आखिर यह कांड किसने किया।

    इस मामले में शंकरगढ़ इंस्पेक्टर यशपाल सिंह का कहना है घटना का जल्द से जल्द खुलासा कर दिया जाएगा जिसने भी यह कांड किया है जल्द ही वह सलाखों के पीछे होगा हमें तहरीर मिल चुकी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश करने में आसानी होगी ।