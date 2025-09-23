शादीशुदा प्रेमिका से मिलने ननिहाल आए युवक की पीट-पीटकर हत्या, पति समेत पांच लोग हिरासत में

प्रयागराज के यमुनानगर में एक युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक दिवाकर पटेल घूरपुर का रहने वाला था और करछना में अपने ननिहाल आया था। पुलिस के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है और युवक अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गया था। मृतक के पिता ने पुरानी रंजिश का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। यमुनानगर में सोमवार आधी रात सनसनीखेज घटना हुई। घूरपुर से अपने ननिहाल करछना आए 25 वर्षीय दिवाकर पटेल की लाठी-डंडा, लोहे के राड से पीट-पीटकर कर हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह हत्याकांड का पता चलने पर ग्रामीणों में खलबली मच गई। पुलिस ने गांव पहुंचकर छानबीन की। दिवाकर के पिता ने पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप लगाते हुए छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जबकि पुलिस का कहना है कि जांच में पता चला है कि प्रेम प्रसंग में घटना हुई। युवक शादीशुदा प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर गया था, तभी उसकी पिटाई की गई थी। महिला के पति, ससुर समेत पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

बताया गया है कि घूरपुर थाना क्षेत्र के पहलू का पूरा करमा निवासी सालिकराम पटेल का बेटा दिवाकर बैकहो लोडर (जेसीबी) चालक था। उसकी शादी नहीं हुई थी। उसका ननिहाल करछना थाना क्षेत्र के भगौती भटेरवा गांव में है। मंगलवार रात आठ बजे दिवाकर अपने घरवालों को यह बताकर निकला कि मामा के यहां जा रहा है। रात करीब 12 बजे कुछ लोगों ने दिवाकर को लाठी-डंडे से पीटकर अधमरा कर दिया। हालत गंभीर होने पर उसे अलग-अलग अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

मंगलवार सुबह घटना का पता चलने पर सनसनी फैल गई। करछना थाने पहुंचे पिता ने आरोप लगाया कि भटेरवा निवासी धर्मेंद्र ने उनके बेटे को अपने घर बुलाया था। पुरानी रंजिश के कारण पहले से घात लगाए बैठे धर्मेंद्र, नरेंद्र, वीरेंद्र, राममूर्ति, संतोष और विमल पटेल ने दिवाकर को लाठी-डंडा और लोहे की राड से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया।

हालत खराब होने पर धर्मेंद्र ने खुद को बचाने के लिए पुलिस को सूचना दी थी। उधर, पुलिस का कहना है कि घटना की जांच में पता चला है कि दिवाकर अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर गया था। जहां महिला के घरवालों ने देख लिया और पिटाई की।

हालत बिगड़ने पर अस्पताल ले गए तो मौत हो गई। पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए महिला के पति धर्मेंद्र समेत छह के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। जेसीबी चालक की मौत से परिवार में गम व गुस्सा छाया रहा।

पिटाई करने वालों ने लगाया चोरी का आरोप दिवाकर अपने मामा के घर से करीब 200 मीटर दूर गया था। कहा गया है कि पिटाई से जब दिवाकर की हालत खराब हुई तो आरोपितों ने पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि उनके घर एक युवक चोरी की नीयत से घुस आया था। इस सूचना पर पुलिस जब पहुंची तो जख्मी युवक बैठा था। उसे पहले निजी अस्पताल, फिर सीएचसी और उसके बाद एसआरएन ले जाया गया था।

महिला के मोबाइल में सेव था दिवाकर का नंबर पुलिस की जांच में साफ हुआ है कि दिवाकर का नंबर शादीशुदा महिला के मोबाइल में सेव था। आशंका जताई गई है कि महिला के बुलाने पर दिवाकर वहां गया होगा। इसकी पुष्टि के लिए उसके मोबाइल की काल डिटेल रिपोर्ट निकलवाई जा रही है। यह भी बताया गया है कि दिवाकर और आरोपित पक्ष दूर के रिश्तेदार हैं। ननिहाल आने-जाने के दौरान ही महिला से संपर्क हुआ था।