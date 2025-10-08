प्रयागराज में लल्लू जी एंड संस के गोदाम में फिर लगी भीषण आग, लोगों में मची खलबली
प्रयागराज के कीडगंज में लल्लू जी एंड संस के टेंट गोदाम में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई। धुंआ और लपटें देखकर लोगों में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कीडगंज स्थित लल्लू जी एंड संस के टेंट गोदाम में मंगलवार देर रात एक बार फिर से भीषण आग लग गई। तेज धुंआ और आग की लपटें देख आसपास के लोगों में खलबली मच गई।
पुलिस और अग्निशमन की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही गई है। नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। इससे पहले भी लल्लू जी एंड संस के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ था।
बताया गया है कि कीडगंज थाना क्षेत्र नेता नगर मुहल्ले में स्थित एक टेंट के गोदाम में मंगलवार देर रात अचानक आग लग गई। तेज धुंआ और फिर आग की लपटें उठते देख आसपास के लोगों में खलबली मच गई।
सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर की टीम ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी।
