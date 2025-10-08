प्रयागराज में लल्लू जी एंड संस के गोदाम में फिर लगी भीषण आग, लोगों में मची खलबली

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कीडगंज स्थित लल्लू जी एंड संस के टेंट गोदाम में मंगलवार देर रात एक बार फिर से भीषण आग लग गई। तेज धुंआ और आग की लपटें देख आसपास के लोगों में खलबली मच गई।

पुलिस और अग्निशमन की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही गई है। नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। इससे पहले भी लल्लू जी एंड संस के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ था।