    प्रयागराज में बनने जा रहे रोप-वे का बदला एलाइनमेंट, एजेंसी चयनित; परियोजना में 210 करोड़ की लागत

    By GYANENDRA SINGH1 Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:18 AM (IST)

    प्रयागराज में संगम के पास रोप-वे परियोजना जल्द शुरू होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स को निर्माण की जिम्मेदारी दी है। नया स्टेशन परेड मैदान में बनेगा दूसरा अरैल में होगा। 210 करोड़ की लागत से 2200 मीटर लंबा रोप-वे बनेगा जिसमें 14 ट्रॉलियाँ होंगी। श्रद्धालु आसमान से संगम का दृश्य देख सकेंगे जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

    रोप-वे का बदला एलाइनमेंट, परेड मैदान में बनेगा स्टेशन, एजेंसी चयनित

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम की आभा को अप्रतिम बनाने वाली बहुप्रतीक्षित रोप-वे परियोजना के अब धरातल पर उतरने की उम्मीद जताई जा रही है। रोपवे-वे को लेकर जो भी बाधाएं थीं, उसे केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने लगभग दूर कर लिया है। साथ ही मंत्रालय ने नेशनल हाईवे लाजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड को इसके निर्माण की जिम्मेदारी सौंप दी गई है।

    मंत्रालय ने नए एलाइनमेंट की डिजाइन को स्वीकृति देते हुए रेवेन्यू शेयरिंग माडल पर इसके निर्माण की मंजूरी भी दे दी है। इससे अब यह माना जा रहा है कि इस परियोजना का कार्य शीघ्र ही शुरू हो सकता है।

    नए एलाइनमेंट के मुताबिक, अब रोप-वे का स्टेशन परेड मैदान में बांध के पास लाल सड़क व काली सड़क के बीच में बनेगा। महाकुंभ में जिस स्थान पर परेड थाना बना था, उसके बगल में ही यह स्टेशन बनेगा। पहले यह स्टेशन शंकर विमान मंडपम के पास प्रस्तावित था।

    इसका दूसरा स्टेशन अरैल में त्रिवेणी पुष्प के पास बनाया जाएगा। इन स्टेशनों के अलावा रोप-वे के लिए तीन पिलर बनाए जाएंगे। रोप-वे में कुल 14 ट्राली होंगी, प्रत्येक ट्राली में आठ लोग सवार हो सकेंगे। ऐसे में एक साथ 112 लोग रोप-वे से संगम का विहंगम दृश्य देख सकेंगे।

    लगभग 210 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस रोप-वे की लंबाई 2200 मीटर लंबाई होगी। नेशनल हाईवे लाजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने इसके निर्माण के लिए राजस्थान की रवि इन्फ्रा बिल्ट कंपनी को एजेंसी के रूप में चयनित किया है। कंपनी के प्रतिनिधियों ने हाल ही में रोप-वे के एलाइनमेंट के साथ ही डिजाइन को लेकर सर्वे किया था।

    सात वर्ष पहले बना था प्रस्ताव

    कुंभ 2019 को लेकर रोप-वे का प्रस्ताव 2018 में भी बना था। इसके बाद महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत वर्ष 2023-24 में भी इसके निर्माण के लिए तेजी से कदम बढ़ाए गए थे मगर कई तरह की बाधा के चलते इसका निर्माण नहीं शुरू हो सका था।

    निर्माण एजेंसी ने प्रदर्शित किया माडल

    निर्माण एजेंसी ने रोप-वे के माडल को प्रदर्शित कर दिया है। इसका माडल प्रयागराज मेला प्राधिकरण के मुख्यालय में रखा गया है। इसमें रोप-वे के बदले हुए लेआउट के मुताबिक एलाइनमेंट को दर्शाया गया है जिसके अनुसार ही निर्माण कराया जाएगा।

    धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, श्रद्धालु आसमान से निहार सकेंगे संगम

    रोप-वे से श्रद्धालु आसमान से संगम का विहंगम दृश्य देख सकेंगे। इस प्रोजेक्ट से प्रयागराज धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। संगम पर आस्था के साथ रोमांच का मिलन होगा। इससे तीर्थराज प्रयाग धार्मिक पर्यटन के फलक पर छा जाएगा।

    संगम के पास रोप-वे परियोजना का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा। इसके लिए सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नए एलाइनमेंट से रोप-वे की सैर काफी आसान हो जाएगी। दो वर्ष में इसे तैयार होने की उम्मीद जताई गई है।

    -विजय किरन आनंद, महाकुंभ मेलाधिकारी