प्रयागराज के मेजा में शनिवार रात ग्रामीणों ने आसमान में ड्रोन जैसी वस्तुएं देखीं जिससे उनमें दहशत फैल गई। लाल और हरी बत्ती वाले ये ड्रोन कई बस्तियों में दिखाई दिए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत रहने की सलाह दी और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस जल्द ही ड्रोन की सच्चाई का पता लगाने की बात कह रही है।

संवाद सूत्र, मेजा। प्रयागराज के मेजा में बीते शनिवार की रात मेजा खास के ग्रामीणों के लिए भय का माहौल बन गया था, जब रात करीब 11 बजे लोगों ने घरों के ऊपर ड्रोन जैसी वस्तुएं हवा में देखीं। उसमें लाल और हरी बत्ती जल रही थी। देखते ही देखते मेजा खास बाजार में 100 से 150 की संख्या में लोग इकट्ठे होकर उड़ते ड्रोन को देखा।

सूचना पर पहुंची मेजा पुलिस भी उस नजारे को अपनी आंखों से देखा। हालांकि, पुलिस ने लोगों को भय का वातावरण न बनाने की सलाह देते हुए अपने घरों को न छोड़ने की बात कही। इधर, बाजार के लोग ड्रोन को देख ही रहे थे कि गांधी नगर बस्ती और खटिकान बस्ती के लोगों ने भी उड़ते ड्रोन को देखा। रात भर लोग पहरा देते रहे। ग्रामीणों का कहना था कि उन्होंने अभी तक सुना था लेकिन शनिवार की रात देख भी लिया।

बताते हैं कि एक नहीं दो नहीं 4 -4 की संख्या में ड्रोन उड़ रहे थे। करीब 10 से 15 मिनट तक रात 11 बजे के करीब बाजार में लोगों ने देखा। वहीं, खटिकान बस्ती के लोगों ने बताया कि रात एक बजे तक यह सिलसिला चल चलता रहा। बताया कि ड्रोन वापस कताई मिल की तरफ गया।