    प्रयागराज में कार से अधिवक्ता को मारी टक्कर, तमंचा दिखाकर बोला- वकालत नहीं करने देंगे

    By Tara Gupta Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 01:27 PM (IST)

    प्रयागराज में अधिवक्ता मो. गुफरान को कार से टक्कर मारने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है जिसके बाद उन्होंने कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि गफ्फार और उसके साथियों ने बेली अस्पताल के पास उन पर हमला किया। इसी तरह एक अन्य अधिवक्ता घनश्याम पांडेय ने व्हाट्सएप पर गाली-गलौज और धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज । म्योराबाद में रहने वाले अधिवक्ता मो. गुफरान को कार से टक्कर कुचलने और तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दिए जाने की घटना सामने आई है। इससे परेशान पीड़ित ने कैंट थाने में गफ्फार और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आरोपित प्रतापगढ़ के देल्हूपुर, नौबापुर के निवासी हैं।

    घटना एक माह पहले बेली अस्पताल के सामने हुई थी। गुफरान का कहना है कि वह अपनी मां के लिए दवा लेने भाई के साथ सिविल लाइंस गया था। आरोप है कि बाइक से वापस लौटते वक्त जब बेली अस्पताल के सामने पहुंचे, तभी जान से मारने की नीयत से कार ने बाइक को टक्कर मार दी।

    कार से उतर कर दी गालियां

    इससे वह सड़क पर रुक गए तो गफ्फार अपने साथियों के साथ कार से उतरा और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर तमंचा दिखाकर धमकाया कि वकालत नहीं करने देगा। इस दौरान वकील की घड़ी गायब हो गई और मोबाइल भी टूटकर गिर गया। वहां से बचकर जाने के बाद गफ्फार ने मोबाइल पर काल करके धमकी दी। घटना के बाद भुक्तभोगी ने कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया।

    इसी तरह हाईकोर्ट के अधिवक्ता घनश्याम पांडेय ने प्रतापगढ़ के मांधाता, मिश्रपुर निवासी श्याम किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। स्टैनली रोड निवासी घनश्याम का आरोप है कि श्याम किशोर ने उनके वाट्सएप पर गाली-गलौज लिखकर भेजा। समझाने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।