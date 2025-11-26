Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Prayagraj News: हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने का झांसा देकर युवक के साथ 7.50 लाख की ठगी

    By Rajendra Yadav Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:35 AM (IST)

    प्रयागराज में एक युवक को हाईकोर्ट में नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके 7.50 लाख रुपये की ठगी की गई। पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, और ठग को पकड़ने का प्रयास कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, प्रयागराज। गोहरी गांव के एक युवक को हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ऑनलाइन कोचिंग चलाने वाले युवक ने साढ़े सात लाख रुपये हड़प लिए। करीब दो वर्ष बीत जाने के बाद नौकरी नहीं मिली तो पीड़ित ने अपने रुपये वापस मांगे। जिस पर उसे तरह-तरह की धमकी दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परेशान होकर उसने फाफामऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। गोहरी गांव के रहने वाले मनोज प्रजापति ने फाफामऊ पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वर्ष 2023 में अमरोहा जनपद के रहने वाले अरुण कुमार पवार से उसकी वाट्सएप के जरिए जान पहचान हुई।

    अरुण खुद को एक कोचिंग का संचालक बताता था। बातचीत के दौरान उसने बोला कि वह हाईकोर्ट में जूनियर असिस्टेंट के पद पर नौकरी दिलवा सकता है। वह उसके झांसे में आ गया। आरोप है कि नौकरी के नाम पर उससे कई बार में ऑनलाइन साढ़े सात लाख रुपये अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कराए। साथ ही उसका मूल शैक्षणिक दस्तावेज भी ले लिया।

    करीब दो वर्ष बीत जाने के बाद जब नौकरी नहीं मिली तो रुपये वापस मांगे, जिस पर अरुण ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का यह भी आरोप है कि पूरे मामले में अरुण कुमार के अलावा उसकी पत्नी सोनम कुमारी और हर्षित भरद्वाज की भी संलिप्तता रही।

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में SIR में लापरवाही बरतने पर 40 बीएलओ का वेतन रोका, अधिक लापरवाह बीएलओ पर मुकदमा होगा दर्ज