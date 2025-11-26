Prayagraj News: हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने का झांसा देकर युवक के साथ 7.50 लाख की ठगी
प्रयागराज में एक युवक को हाईकोर्ट में नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके 7.50 लाख रुपये की ठगी की गई। पीड़ित युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, और ठग को पकड़ने का प्रयास कर रही है।
संवाद सूत्र, प्रयागराज। गोहरी गांव के एक युवक को हाईकोर्ट में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ऑनलाइन कोचिंग चलाने वाले युवक ने साढ़े सात लाख रुपये हड़प लिए। करीब दो वर्ष बीत जाने के बाद नौकरी नहीं मिली तो पीड़ित ने अपने रुपये वापस मांगे। जिस पर उसे तरह-तरह की धमकी दी गई।
परेशान होकर उसने फाफामऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। गोहरी गांव के रहने वाले मनोज प्रजापति ने फाफामऊ पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वर्ष 2023 में अमरोहा जनपद के रहने वाले अरुण कुमार पवार से उसकी वाट्सएप के जरिए जान पहचान हुई।
अरुण खुद को एक कोचिंग का संचालक बताता था। बातचीत के दौरान उसने बोला कि वह हाईकोर्ट में जूनियर असिस्टेंट के पद पर नौकरी दिलवा सकता है। वह उसके झांसे में आ गया। आरोप है कि नौकरी के नाम पर उससे कई बार में ऑनलाइन साढ़े सात लाख रुपये अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कराए। साथ ही उसका मूल शैक्षणिक दस्तावेज भी ले लिया।
करीब दो वर्ष बीत जाने के बाद जब नौकरी नहीं मिली तो रुपये वापस मांगे, जिस पर अरुण ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का यह भी आरोप है कि पूरे मामले में अरुण कुमार के अलावा उसकी पत्नी सोनम कुमारी और हर्षित भरद्वाज की भी संलिप्तता रही।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।