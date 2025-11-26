प्रयागराज में SIR में लापरवाही बरतने पर 40 बीएलओ का वेतन रोका, अधिक लापरवाह बीएलओ पर मुकदमा होगा दर्ज

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मतदाता सूची विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में लापरवाही बरतने वाले अथवा इस कार्य में रुचि न लेने वाले बीएलओ के खिलाफ अब सख्ती शुरू हो गई है। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों से ऐसे बीएलओ की सूची तैयार कराई जा रही है।

मंगलवार को तैयार सूची के मुताबिक 40 बीएलओ का वेतन रोक दिया गया। ज्यादा लापरवाही बरतने वाले बीएलओ के खिलाफ अब मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट विभाग को भेजकर उनकी सेवा समाप्ति की संस्तुति की जाएगी।

एसआईआर अभियान के लिए जिले में 4713 बूथों पर बीएलओ तैनात किए गए हैं।

इनमें ज्यादातर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं। ये न तो बूथ पर जा रहे हैं और न ही फोन उठाते हैं। कुछ शादी का बहाना तो कई बीमारी बताकर इस कार्य में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।

इसकी शिकायत मिलने पर मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर सभी विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ ने लापरवाह बीएलओ की सूची तैयार कराने का कार्य शुरू कराया। शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र, उत्तरी व दक्षिणी में सबसे ज्यादा लापरवाह बीएलओ मिले। वहीं मेजा, करछना, सोरांव, प्रतापपुर, फूलपुर व हंडिया में भी इनकी संख्या काफी रही।

कोरांव में सबसे कम दो ही लापरवाह बीएलओ मिले। लापरवाही बरतने वालों में सबसे ज्यादा आंगनबाड़ी व आशा वर्कर तथा पंचायत सहायक और शिक्षामित्र शामिल हैं। ऐसे बीएलओ के विभागीय उच्चाधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए उन्हें अपने स्टाफ की निगरानी कराने के निर्देश दिए गए हैं।