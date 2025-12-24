प्रयागराज के नेवढ़िया मार्ग का होगा चौड़ीकरण, 56 करोड़ की धनराशि स्वीकृत; लोगों को मिलेगी राहत
प्रयागराज के नेवढ़िया मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 56.85 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बारा क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लि ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बारा। नेवढ़िया मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 56.85 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही, क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए हैं। इन दोनों महत्वपूर्ण विकास कार्यों के पीछे बारा विधायक डॉ. वाचस्पति के निरंतर प्रयास और जनहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नेवढ़िया मार्ग बारा विधानसभा के लिए केवल एक सड़क नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों की जीवनरेखा है। वर्षों से जर्जर इस मार्ग के कारण ग्रामीणों को आवागमन, कृषि उपज के परिवहन, व्यापार और आपातकालीन सेवाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी। विधायक ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए शासन स्तर पर लगातार प्रयास किए और तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके परिणामस्वरूप इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को मंजूरी मिली है।
इसी क्रम में बारा विधानसभा क्षेत्र की बिजली समस्या को लेकर भी पहल तेज हुई है। जसरा विकास खण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बसहरा तरहार सहित आसपास के गांवों में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने की मांग को लेकर विधायक ने विधानसभा में याचिका दाखिल की है।
ग्रामीणों का कहना है कि दूरस्थ उपकेन्द्रों पर निर्भरता के कारण लो-वोल्टेज और कटौती की समस्या बनी रहती है, जिससे कृषि, शिक्षा और व्यापार प्रभावित होता है। डॉ. वाचस्पति ने आश्वासन दिया है कि सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता पर लेकर बारा विधानसभा को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। क्षेत्रवासियों ने उम्मीद जताई है कि इन प्रयासों से बारा विधानसभा की तस्वीर बदलेगी और आमजन को स्थायी राहत मिलेगी।
