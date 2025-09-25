Language
    प्रेम प्रसंग में रोड़ा बन रहे पति का कत्ल कर कुएं में फेंकी लाश, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार

    By Tara Gupta Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 01:01 PM (IST)

    फूलतारा निवासी रवि सिंह की हत्या का खुलासा हुआ। पत्नी संध्या ने प्रेमी विकास के साथ मिलकर सोनू को रास्ते से हटाया। संध्या ने ही विकास को सोनू के खेत पर जाने की सूचना दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद किया। प्रेम संबंध में बाधा बनने पर संध्या ने पति की हत्या करवा दी।

    पत्नी ने प्रेमी संग रची थी हत्या की साजिश। जागरण

    संवाद सूत्र, नारीबारी । फूलतारा निवासी रवि सिंह उर्फ सोनू के कत्ल की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी। प्यार में बाधक बनने पर पत्नी संध्या ने प्रेमी विकास से कहकर पति को रास्ते से हटवा दिया। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि सोनू के खेत की तरफ जाने के बारे में विकास को संध्या ने ही बताया था।

    बुधवार को शंकरगढ़ पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार करते हुए हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि सोनू की शादी आठ वर्ष पूर्व खीरी थाना क्षेत्र के कौहट गांव निवासी संध्या से हुई थी।

    शुरुआती कुछ वर्ष ठीक-ठाक बीते, लेकिन बाद में संध्या का व्यवहार बदलने लगा। उसका प्रेम संबंध गांव के ही विकास से हो गया। इससे घर में विवाद होने लगा। सोनू ने कई बार विकास को घर आने-जाने से मना किया, मगर संबंध खत्म नहीं हुआ।

    कब हुई विकास की हत्या?

    19 सितंबर की रात सोनू खाना लेकर अपने खेत की ओर गया था। तभी विकास ने हत्या कर दी। इसके बाद शव को छिपाने के लिए पत्थर से बांधकर कुएं में फेंक दिया था। घटना का राजफाश होने होने के बाद ग्रामीण संध्या को लेकर तरह-तरह की बात कहते रहे।

    कुछ लोगों का कहना है कि उसने अपने पांच साल के बेटे के बारे में भी नहीं सोचा। इंस्पेक्टर शंकरगढ़ यशपाल सिंह ने बताया कि सोनू की पत्नी संध्या ने अपने प्रेमी विकास के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।