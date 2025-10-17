प्रयागराज में जंजीर छीन रहे बदमाशों से भिड़ गईं मां-बेटी, धक्का देकर सड़क पर गिराया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पीडी टंडन पार्क के पास सनसनीखेज घटना हो गई। पुलिस के आपरेशन जंजीर को चुनौती देते हुए बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक महिला की गले से दो ताेले से अधिक की सोने की जंजीर छीन ली। उनकी बेटी का पर्स छीनने की कोशिश की।

मां-बेटी बदमाशों से भिड़ गईं, जिस पर धक्का देकर दोनों को सड़क पर गिरा दिया गया। घटनास्थल पर पहुंची सिविल लाइंस पुलिस ने कई जगह घेराबंदी की, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। महिला द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिये बदमाशों की धरपकड़ में लगी है।

कटरा-मम्फोर्डगंज के पास रहने वाले क्रिमिनल अधिवक्ता रहे स्व. राकेश कुमार श्रीवास्तव की पत्नी अनीता श्रीवास्तव बुधवार शाम अपनी बेटी अंकिता के साथ चौक में खरीदारी करने गईं थीं। वहां से मां-बेटी रात करीब आठ बजे वापस स्कूटी पर सवार होकर घर लौट रही थीं। अंकिता स्कूटी चला रही थीं।

पीडी टंडन के पास वह पहुंचने वाली थीं कि पीछे से पल्सर बाइक पर सवार तीन बदमाश तेजी से आए और ओवरटेक करते हुए रोक लिया। जब तक मां-बेटी कुछ समझ पातीं, एक बदमाश ने झपट्टा मारकर अनीता के गले से सोने की जंजीर छीन ली। अंकिता का पर्स भी छीनने का प्रयास किया गया, जिस पर मां-बेटी मदद की आवाज लगाते हुए बदमाशों से भिड़ गईं।

आवाज सुनकर राहगीर जब तक रुकते, बदमाश मां-बेटी को धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया और बाइक पर सवार होकर भाग निकले। कुछ लोगों ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ ही देर में सिविल लाइंस पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मां-बेटी से बातचीत की और फिर फुटेज को खंगाला गया।