प्रयागराज में बिजली विभाग का एसडीओ, मुंशी घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार; एंटी करप्शन की टीम ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल गुरुवार को एक बार फिर खुल गई। प्रयागराज की एंटी करप्शन टीम ने फतेहपुर में बिजली विभाग के एसडीओ प्रेम चंद्र और उसके प्राइवेट मुंशी अतुल सिंह को 10 हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से बिजली विभाग के कर्मचारियों में खलबली मच गई। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा लिखा गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया गया है कि फतेहपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस में रहने वाले विकास सिंह भदौरिया के पिता के मकान का बिजली बिल बढ़ा हुआ आया था। उस बिल को संसोधित करने के एवज में एसडीओ आबूनगर कोतवाली ने 10 हजार रुपये की मांग की।

तब विकास ने प्रयागराज आकर एंटी करप्शन कार्यालय में शिकायत की। एंटी करप्शन टीम ने गोपनीय ढंग से जांच की तो शिकायत सही पाई गई। गुरुवार को इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह, अंजली यादव, अलाउद्दीन अंसारी, दारोगा अर्जुन सिंह सहित अन्य की टीम फतेहपुर पहुंची।