Language
    प्रयागराज में बिजली विभाग का एसडीओ, मुंशी घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार; एंटी करप्शन की टीम ने की कार्रवाई

    By Tara Gupta Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:06 AM (IST)

    प्रयागराज में एंटी करप्शन टीम ने बिजली विभाग के एसडीओ और मुंशी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता ने बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल गुरुवार को एक बार फिर खुल गई। प्रयागराज की एंटी करप्शन टीम ने फतेहपुर में बिजली विभाग के एसडीओ प्रेम चंद्र और उसके प्राइवेट मुंशी अतुल सिंह को 10 हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से बिजली विभाग के कर्मचारियों में खलबली मच गई। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा लिखा गया है।

    बताया गया है कि फतेहपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस में रहने वाले विकास सिंह भदौरिया के पिता के मकान का बिजली बिल बढ़ा हुआ आया था। उस बिल को संसोधित करने के एवज में एसडीओ आबूनगर कोतवाली ने 10 हजार रुपये की मांग की।

    तब विकास ने प्रयागराज आकर एंटी करप्शन कार्यालय में शिकायत की। एंटी करप्शन टीम ने गोपनीय ढंग से जांच की तो शिकायत सही पाई गई। गुरुवार को इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह, अंजली यादव, अलाउद्दीन अंसारी, दारोगा अर्जुन सिंह सहित अन्य की टीम फतेहपुर पहुंची।

    इसके बाद एसडीओ और उसके मुंसी को रिश्वत लेते रंगेहाथ ट्रैप कर लिया गया। बताया गया है कि रिश्वतखोर प्रेमचंद्र जौनपुर के चंदवक, ब्राम्हणपुर का रहने वाला है। जबकि अतुल आजमगढ़ के मेहराजपुर डंडवल का निवासी है।