माघ मेला में अवैध रूप से टेंट लगाने वालों को हटाने के निर्देश, दुकानों के लिए भी आदेश जारी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला में अवैध रूप से टेंट लगाकर रहने वाले को चिन्हित कर उन्हें तत्काल हटाने के निर्देश पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके साथ ही सड़क की पटरियों पर अवैध रूप से लगाई गईं दुकानों को भी फौरन हटाने को निर्देशित किया गया है।

माघ मेला 2026 के प्रथम स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के पश्चात रविवार को मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल द्वारा मेला क्षेत्र में की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई, जिसमें प्रथम स्नान के दौरान आई कठिनाइयों एवं उनके निराकरण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा की गई तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली गई।

बैठक में मेला क्षेत्र में नल, विद्युत, शौचालय एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में जहां-जहां सुधार की आवश्यकता है, उन्हें अतिशीघ्र कराने के निर्देश देते हुए मंडलायुक्त ने पूरे मेला क्षेत्र में स्वच्छ बनाए रखने के निर्देश दिए। सभी शौचालयों को नियमित रूप से साफ रखने तथा ओडर मैनेजमेंट एवं सफाई व्यवस्था के लिए सफाई कर्मियों की 24 घंटे तैनाती के लिए निर्देशित किया। बैठक में मेला क्षेत्र में जल निगम द्वारा की गई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष चर्चा की गई। जल निगम के मुख्य अभियंता संजय कुमार गौतम ने बताया कि मेला क्षेत्र में 23 स्थानों पर अतिरिक्त फायर हाइड्रेंट को ट्यूबवेल से जोड़कर लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से आपातकालीन स्थिति में फायर टेंडर वाहनों को मात्र 12 मिनट में ही भरा जा सकेगा। इससे किसी भी आगजनी की स्थिति में त्वरित कार्यवाही होगी।

मंडलायुक्त ने मेला क्षेत्र में अवैध रूप से टेंट लगाकर रह रहे व्यक्तियों को तत्काल हटाने तथा सड़कों पर अवैध तरीके से लगाई जा रही दुकानों को हटाने के भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक के उपरांत उन्होंने संगम नोज एवं मेला क्षेत्र के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण भी किया।