    Prayagraj Magh Mela की तैयारियों के बीच रेलवे ने कसी कमर, DRM ने परखी तैयारी, रामबाग और झूंसी से चलेंगी विशेष ट्रेनें

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 07:27 PM (IST)

    प्रयागराज में माघ मेला की तैयारियों को देखते हुए रेलवे ने कमर कस ली है। रामबाग और झूंसी स्टेशनों से विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। वाराणसी मंडल के डीआरएम ...और पढ़ें

    प्रयागराज माघ मेला की तैयारियों का निरीक्षण करते वाराणसी मंडल के डीआरएम आशीष जैन, एडीआरएम अजय सिंह व अन्य। सौ. पीआरओ

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला की तैयारियों के बीच रेलवे ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। यहां आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए कमर भी कस ली है। रविवार को वाराणसी मंडल के डीआरएम आशीष जैन ने प्रयागराज रामबाग और झूंसी रेलवे स्टेशनों का गहन निरीक्षण किया।

    भीड़ प्रबंधन, यात्री सुविधा, सुरक्षा का जायजा लिया

    डीआरएम बनारस से विंडो ट्रेलिंग करते हुए सीधे झूंसी स्टेशन पहुंचे। यहां उन्होंने भीड़ प्रबंधन, यात्री सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कहा कि झूंसी और रामबाग से विशेष ट्रेनों की समय-सारिणी पहले ही जारी कर दी गई है। जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। इस बार रिंग रेल की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, ताकि स्नान के बाद श्रद्धालु बिना भटके सीधे अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सकें। वाराणसी, गोरखपुर और छपरा की दिशा में जाने वाले यात्रियों को इन स्टेशनों से ही सीधी विशेष ट्रेनें मिलेंगी।

    विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश 

    मेला यात्रियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कंबल, चादर और बेड रोल की गुणवत्ता भी खुद देखी, ताकि ठंड में कर्मचारी आराम से ड्यूटी कर सकें। डीआरएम ने दोनों स्टेशनों के होल्डिंग एरिया में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया।

    यात्रियों के लिए बेंच की संख्या बढ़ाने को कहा

    डीआरएम मेला कंट्रोल रूम और रामबाग स्टेशन की तैयारियों को परखा। एडीआरएम अजय सिंह के साथ प्लेटफार्म, यात्री प्रतीक्षालय, फुट ओवर ब्रिज, वाटर बूथ, टिकट काउंटर और यूटीएस-पीआरएस सिस्टम को देखने के बाद उन्होंने यात्रियों के लिए बेंच की संख्या बढ़ाने को कहा। निरीक्षण के दौरान डाॅ. नीरज कुमार, विकास कुमार सिंह, आयुष कुमार सिंह, अभिषेक राय, अनुभव पाठक, एस. रामाकृष्णन और रजत प्रिय सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।