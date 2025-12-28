Prayagraj Magh Mela की तैयारियों के बीच रेलवे ने कसी कमर, DRM ने परखी तैयारी, रामबाग और झूंसी से चलेंगी विशेष ट्रेनें

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला की तैयारियों के बीच रेलवे ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। यहां आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए कमर भी कस ली है। रविवार को वाराणसी मंडल के डीआरएम आशीष जैन ने प्रयागराज रामबाग और झूंसी रेलवे स्टेशनों का गहन निरीक्षण किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भीड़ प्रबंधन, यात्री सुविधा, सुरक्षा का जायजा लिया डीआरएम बनारस से विंडो ट्रेलिंग करते हुए सीधे झूंसी स्टेशन पहुंचे। यहां उन्होंने भीड़ प्रबंधन, यात्री सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कहा कि झूंसी और रामबाग से विशेष ट्रेनों की समय-सारिणी पहले ही जारी कर दी गई है। जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। इस बार रिंग रेल की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, ताकि स्नान के बाद श्रद्धालु बिना भटके सीधे अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सकें। वाराणसी, गोरखपुर और छपरा की दिशा में जाने वाले यात्रियों को इन स्टेशनों से ही सीधी विशेष ट्रेनें मिलेंगी।

विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश मेला यात्रियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कंबल, चादर और बेड रोल की गुणवत्ता भी खुद देखी, ताकि ठंड में कर्मचारी आराम से ड्यूटी कर सकें। डीआरएम ने दोनों स्टेशनों के होल्डिंग एरिया में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया।