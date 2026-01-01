संगम नगरी में माघ मेला का पहला स्नान पर्व 3 जनवरी को, 2 की रात रात आठ बजे से मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन होगा घोषित

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला 2026 में पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व तीन जनवरी को है। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाने संगम आएंगे। इसे देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने माघ मेला क्षेत्र में दो जनवरी की रात आठ बजे से यातायात प्रतिबंधित कर दिया है। यानी माघ मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। यह पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के समाप्त होने के बाद जब तक भीड़ कम नहीं हो जाती, तब तक जारी रहेगा। इस दौरान निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहनों को पार्क किया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक माघ मेला नीरज पांडेय ने बताया कि पांटून पुलों पर आवागमन के लिए एकल मार्ग व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। परेड से झूंसी की तरफ जाने के लिए पांटून पुल तीन, पांच व सात से श्रद्धालु आगे बढ़ेंगे। झूंसी से परेड की तरफ आने के लिए पांटून पुल चार व छह रहेंगे।

विपरीत दिशा में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। पांटून पुल एक व दो आपातकालीन स्थितियों के लिए रिजर्व रखा गया है। उन्होंने बताया कि संगम नोज पर किसी भी प्रकार की पार्किंग नहीं होगी। एंबुलेंस व आपातकालीन वाहनों के आवागमन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को विशेष निर्देश भी दिए गए हैं।

- प्लाट नंबर 17 स्थित पार्किंग में वाहन पार्क करने के बाद श्रद्धालु पैदल काली मार्ग द्वारा अपर संगम मार्ग से संगम स्नान घाट, हनुमान घाट व रामघाट पर जा सकेंगे।

- गल्ला मंडी पार्किंग में श्रद्धालु अपने वाहनों को पार्क कर पैदल काली द्वितीय मार्ग से मोरी रैंप, किलाघाट मार्ग पहुंचकर काली उत्तरी घाट, मोरी घाट, शिवाला घाट व दशश्वामेध घाट जा सकेंगे।

- नागवासुकि पार्किंग में श्रद्धालु अपने वाहनों को पार्क कर पैदल रिवरफ्रंट मार्ग या संबंधित मार्ग द्वारा नागवासुकि स्नान घाट पर जा सकेंगे।

- ओल्ड जीटी कछार पार्किंग में श्रद्धालु अपने वाहनों को पार्क कर पैदल नागवासुकि मार्ग द्वारा पांटून पुल नंबर चार व पांच पश्चिमी के मध्य बने स्नान घाट पर जा सकेंगे।

- टीकरमाफी महुआबाग पार्किंग में श्रद्धालु अपने वाहनों को पार्क कर पैदल महुआबाग पार्किंग से जीटी रोड, टीकरमाफी से त्रिवेणी मार्ग द्वारा पांटून पुल नंबर दो व तीन पश्चिमी के मध्य बने स्नान घाट पर जा सकेंगे।

- सोहम आश्रम पार्किंग में वाहनों को पार्क कर श्रद्धालु पैदल रिवरफ्रंट झूंसी मार्ग द्वारा अक्षयवट मार्ग से पांटून पुल नंबर एक के दक्षिणी (ऐरावत स्नान घाट) स्नान घाट पर जा सकेंगे।

- देवरख कछार पार्किंग में श्रद्धालु अपने वाहनों को पार्क कर पैदल सोमेश्वर महादेव रैंप मार्ग से सोमेश्वर महादेव स्नान घाट पर जा सकेंगे।

- गजिया पार्किंग में श्रद्धालु अपने वाहनों को पार्क कर पैदल अरैल घाट मार्ग से फलाहारीबाबा आश्रम के सामने से अरैल बांध रोड पहुंचकर रैंप द्वारा अरैल घाट, चक्रमाधव घाट एवं अन्य स्नान घाटों पर जा सकेंगे।

- नवप्रयागम पार्किंग में अपने वाहनों को पार्क कर श्रद्धालु पैदल नवप्रयागम अप्रोच मार्ग से अरैल बांध रोड पर पहुंचकर रैंप द्वारा अरैल घाट, चक्रमाधव घाट एवं अन्य स्नान घाटों पर जा सकेंगे।

भारी वाहनों के लिए कल आधी रात से रूट डायवर्जन

माघ मेला के प्रमुख स्नान पर्व पौष पूर्णिमा को लेकर रूट डायवर्जन जारी किया गया है। दो जनवरी की देर रात 12 बजे से यह रूट डायवर्जन लागू होगा, जो मेला समाप्ति के दूसरे दिन तक जारी रहेगा। इसे लेकर जनपद के 12 स्थानों पर नो इंट्री प्वाइंट बनाया गया है, जहां यातायात के पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। यहां प्रमुख स्नान पर्वों के एक दिन पहले भारी वाहनों को रोक दिया जाएगा या उनका रूट डायवर्जन किया जाएगा।