Magh Mela 2026 : रेलवे के नए हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें श्रद्धालु, रेल संबंधित समस्या का समाधान पाएं

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 कल्पना कीजिए, आप प्रयागराज से पुणे या किसी अन्य शहर जा रहे हैं, लेकिन ट्रेन किस स्टेशन पर रुकेगी, प्लेटफार्म कौन सा होगा, समय क्या है, ये सब पता नहीं। अब परेशान होने की जरूरत नहीं! बस टोल फ्री नंबर डायल करें, सारी जानकारी फोन पर ही मिल जाएगी। ट्रेनों की उपलब्धता, प्लेटफार्म नंबर, टिकट काउंटर, आश्रय स्थल की लोकेशन या कोई अन्य दिक्कत हो तो सबका त्वरित हल मिलेगा।

एक काल पर यात्रियों की दूर होगी समस्या Magh Mela 2026 माघ मेला में संगम नगरी आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने खास तैयारी की है। सबसे बड़ी सुविधा है एक विशेष टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, जिसे अगले सप्ताह लांच किया जाएगा। इस नंबर पर एक फोन काल से यात्रियों की हर रेल संबंधित समस्या का समाधान हो जाएगा।