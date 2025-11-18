सिंचाई विभाग का ड्राफ्ट मैन 11 हजार रुपये घूस ले रहा था, प्रयागराज की विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया
प्रयागराज में सिंचाई विभाग के एक ड्राफ्टमैन को विजिलेंस टीम ने 11 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मोहम्मद रिजवान ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ड्राफ्टमैन जितेंद्र कुमार ने अनुबंध पत्र तैयार करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। विजिलेंस टीम ने शिकायत की पुष्टि के बाद ड्राफ्टमैन को गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, सतर्कता अधिष्ठान ने आमजन से रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों की शिकायत करने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जनपद में घूसखोरी का एक और मामला सामने आया है। विजिलेंस टीम ने सिंचाई विभाग के ड्राफ्टमैन जितेंद्र कुमार को 11 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा लिखा जा रहा है।
शिवकुटी निवासी व्यक्ति ने की थी शिकायत
बताया गया है कि मो. रिजवान पुत्र स्व. मो. इस्लाम शहर के शिवकुटी थाना क्षेत्र के मेंहदौरी का रहने वाला है। उसने प्रार्थनापत्र के माध्यम से शिकायत की थी कि उसके भतीजे मो. गुफरान की एक फर्म मो. गुफरान कंस्ट्रक्शन के नाम से है। इसकी देखरेख व संचालन वह करता है।
सोरांव रजबहा के लिए खोली गईथी ई-निविदा
मो. रिजवान ने बताया कि अधिशासी अभियंता सिचाई खंड प्रथम के कार्यालय में सोरांव रजबहा के कार्य के लिए ई-निविदा सात नवंबर को उसके नाम पर खोली गई थी। कार्यालय ने उनके फर्म मो. गुफरान के लिए स्वीकृत पत्र जारी किया गया। ड्राफ्ट मैन ने फोन पर भी सूचित किया।
ड्राफ्ट मैन ने एक प्रतिशत रिश्वत मांगी थी
इस संबंध में सभी पत्रजात को तैयार कर मो. रिजवान कार्यालय में ड्राफ्ट मैन जितेंद्र कुमार से 13 नवंबर को मिला तथा अनुबंध पत्र तैयार करने का अनुरोध किया। आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि अनुबंध पत्र तैयार करने के लिए कुल निविदा का एक प्रतिशत यानी 11,000 रुपये बतौर रिश्वत देने होंगे।
गोपनीय जांच में प्रकरण सही मिला
इसके बाद मो. रिजवान ने विजिलेंस कार्यालय में शिकायत की। गोपनीय रूप से सत्यापन करने पर प्रकरण सही पाया गया। इसके बाद सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने 18 नवंबर को ड्राफ्ट मैन को 11000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
आम जन से अपील
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक, उप्र सतर्कता अधिष्ठान, प्रयागराज सेक्टर, प्रयागराज ने आमजन से अपील की है कि यदि सरकारी अधिकारी / कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है तो तत्काल उनसे संपर्क करें। हेल्प लाइन नंबर 9454404859 एवं सतर्कता मुख्यालय के हेल्पलाइन नंबर 9454401866 पर प्राप्त शिकायत पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी।
यह भी पढ़ें- संगम नगरी में 2,300 रुपये कुंतल वाला धान 1,650 की दर से बेचने को किसान मजबूर, कृषि विभाग व प्रशासन से राहत नहीं
यह भी पढ़ें- प्रयागराज में राजस्व टीम पर पथराव करने वालों की तलाश में छापेमारी, बहरिया पुलिस ने पांच लोगों को दबोचा
हेल्पलाइन नंबर 9454404859 एवं 9454401866 पर शिकायत पर होगी कार्रवाई
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।