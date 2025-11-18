सिंचाई विभाग का ड्राफ्ट मैन 11 हजार रुपये घूस ले रहा था, प्रयागराज की विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जनपद में घूसखोरी का एक और मामला सामने आया है। विजिलेंस टीम ने सिंचाई विभाग के ड्राफ्टमैन जितेंद्र कुमार को 11 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा लिखा जा रहा है।

शिवकुटी निवासी व्यक्ति ने की थी शिकायत बताया गया है कि मो. रिजवान पुत्र स्व. मो. इस्लाम शहर के शिवकुटी थाना क्षेत्र के मेंहदौरी का रहने वाला है। उसने प्रार्थनापत्र के माध्यम से शिकायत की थी कि उसके भतीजे मो. गुफरान की एक फर्म मो. गुफरान कंस्ट्रक्शन के नाम से है। इसकी देखरेख व संचालन वह करता है।

सोरांव रजबहा के लिए खोली गईथी ई-निविदा मो. रिजवान ने बताया कि अधिशासी अभियंता सिचाई खंड प्रथम के कार्यालय में सोरांव रजबहा के कार्य के लिए ई-निविदा सात नवंबर को उसके नाम पर खोली गई थी। कार्यालय ने उनके फर्म मो. गुफरान के लिए स्वीकृत पत्र जारी किया गया। ड्राफ्ट मैन ने फोन पर भी सूचित किया।

ड्राफ्ट मैन ने एक प्रतिशत रिश्वत मांगी थी इस संबंध में सभी पत्रजात को तैयार कर मो. रिजवान कार्यालय में ड्राफ्ट मैन जितेंद्र कुमार से 13 नवंबर को मिला तथा अनुबंध पत्र तैयार करने का अनुरोध किया। आरोप लगाया कि उन्होंने कहा कि अनुबंध पत्र तैयार करने के लिए कुल निविदा का एक प्रतिशत यानी 11,000 रुपये बतौर रिश्वत देने होंगे।

गोपनीय जांच में प्रकरण सही मिला इसके बाद मो. रिजवान ने विजिलेंस कार्यालय में शिकायत की। गोपनीय रूप से सत्यापन करने पर प्रकरण सही पाया गया। इसके बाद सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने 18 नवंबर को ड्राफ्ट मैन को 11000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया।