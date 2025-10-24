40th Indira Marathon 2025 : इंदिरा मैराथन के लिए नवंबर से होंगे आनलाइन आवेदन, वेबसाइट पर मिलेगी संपूर्ण जानकारी
प्रयागराज में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिवस पर 19 नवंबर को 40वीं इंदिरा मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस बार धावक नवंबर के पहले सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिसके लिए एक वेबसाइट तैयार की जा रही है। 41.195 किलोमीटर की इस दौड़ में 20 राज्यों से लगभग 500 धावक हिस्सा लेंगे। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मैराथन को मंजूरी दे दी है।(x)
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिवस पर 19 नवंबर को प्रयागराज में इंदिरा मैराथन का आयोजन होगा। 40वीं इंदिरा मैराथन की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। इस बार मैराथन के लिए एक आधिकारिक वेबसाइट तैयार की जा रही है, जिसके जरिए धावक नवंबर के पहले सप्ताह से आनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
अन्य राज्यों के धावकों को वेबसाइट अधिक लाभप्रद होगी
वेबसाइट पर इंदिरा मैराथन से जुड़ी सभी जानकारी, जैसे पंजीकरण प्रक्रिया, प्रशासन के संपर्क नंबर और ईमेल आइडी उपलब्ध होंगे। यह सुविधा खासकर अन्य राज्यों के धावकों के लिए फायदेमंद होगी, जो पहले से बिब नंबर आरक्षित कर सकेंगे। इससे मैराथन से ठीक पहले होने वाली भागदौड़ और आवेदन रद होने की समस्याओं से बचा जा सकेगा।
आवेदन 18 नवंबर की शाम तक स्वीकार
आफलाइन आवेदन की सुविधा भी मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में मौजूद क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। वेबसाइट की संभावित लांचिंग तिथि एक नवंबर तय की गई है, आवेदन नवंबर के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएगा। 18 नवंबर की शाम तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
41.195 किमी की दौड़ में देशभर के जुटेंगे धावक
यह मैराथन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जन्मतिथि 19 नवंबर को आयोजित होगी। 41.195 किलोमीटर लंबी इस दौड़ में उत्तर प्रदेश सहित 20 राज्यों से लगभग 500 धावक हिस्सा लेंगे। इनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, बंगाल, तेलंगाना, असम, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और ओडिशा के धावक शामिल होंगे।
एथलेटिक्स फेडरेशन आफ इंडिया की मिली मंजूरी
एथलेटिक्स फेडरेशन आफ इंडिया (AFI) ने मैराथन के आयोजन को मंजूरी दे दी है। अगले सप्ताह जिला प्रशासन और खेल विभाग की बैठक में आयोजन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी प्रेम कुमार ने कहा, "इंदिरा मैराथन न केवल एक खेल आयोजन है, बल्कि यह देश की एकता और खेल भावना को बढ़ावा देने का मंच है।
आनलाइन पंजीकरण से धावकों को सुविधा होगी
इस बार आनलाइन पंजीकरण से धावकों को सुविधा होगी और आयोजन को और भव्य बनाया जाएगा।" यह मैराथन प्रयागराज की पहचान बन चुकी है। आनलाइन सुविधा के साथ इस बार आयोजन को और व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। धावकों के लिए यह एक सुनहरा अवसर होगा, जहां वे अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे।
इंदिरा मैराथन की पुरस्कार राशि
2,00,000-प्रथम पुरस्कार
1,00,000-द्वितीय पुरस्कार
75,000-तृतीय पुरस्कार
10,000- चौथे से 14 वां स्थान का पुरस्कार
9.70,000- कुल पुरस्कार राशि
1500 - आफिशियल की तैनाती
