प्रयागराज में बुजुर्गों के लिए बनेगा हाईटेक सीनियर केयर सेंटर, मिलेंगी कई सुविधाएं

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सीनियर सिटिजन पार्क, दिव्यांगजन पार्क, डॉग पार्क के निर्माण के बाद अब नगर निगम की ओर से वरिष्ठ जनों के लिए सीनियर केयर सेंटर के निर्माण की तैयारी है।

यहां बुजुर्गों के लिए बैठने और टहलने के साथ उसके प्राथमिक उपचार का भी प्रबंध रहेगा। केयर सेंटर के लिए जमीन की तलाश की जा रही है।

जमीन मिलने के बाद लगभग आठ माह में सीनियर केयर सेंटर का निर्माण किया जाएगा। सीनियर केयर सेंटर बनाने के लिए तीन करोड़ रुपये के आसपास धनराशि खर्च की जाएगी।

सेंटर में योगा सेंटर के अलावा कैरम, चेस सहित अन्य इनडोर गेम की भी व्यवस्था रहेगी। नगर आयुक्त साईं तेजा का कहना है कि बजुर्गों के लिए केयर सेंटर बनाने का विचार किया जा रहा है। जमीन की तलाश की जा रही है। उचित स्थान पर जमीन मिलने के बाद निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाएगी।