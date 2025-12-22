Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज में बुजुर्गों के लिए बनेगा हाईटेक सीनियर केयर सेंटर, मिलेंगी कई सुविधाएं

    By Birendra Dwivedi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 03:30 PM (IST)

    प्रयागराज में बुजुर्गों के लिए एक हाईटेक सीनियर केयर सेंटर बनाया जाएगा। इस सेंटर में बुजुर्गों को कई आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इस केयर सेंटर के लिए जमी ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सीनियर सिटिजन पार्क, दिव्यांगजन पार्क, डॉग पार्क के निर्माण के बाद अब नगर निगम की ओर से वरिष्ठ जनों के लिए सीनियर केयर सेंटर के निर्माण की तैयारी है।

    यहां बुजुर्गों के लिए बैठने और टहलने के साथ उसके प्राथमिक उपचार का भी प्रबंध रहेगा। केयर सेंटर के लिए जमीन की तलाश की जा रही है।

    जमीन मिलने के बाद लगभग आठ माह में सीनियर केयर सेंटर का निर्माण किया जाएगा। सीनियर केयर सेंटर बनाने के लिए तीन करोड़ रुपये के आसपास धनराशि खर्च की जाएगी।

    सेंटर में योगा सेंटर के अलावा कैरम, चेस सहित अन्य इनडोर गेम की भी व्यवस्था रहेगी। नगर आयुक्त साईं तेजा का कहना है कि बजुर्गों के लिए केयर सेंटर बनाने का विचार किया जा रहा है। जमीन की तलाश की जा रही है। उचित स्थान पर जमीन मिलने के बाद निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- CBSE बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में हो सकता है बदलाव, रटंत विद्या नहीं अब समझ व सोच से तय होगी छात्रों की सफलता