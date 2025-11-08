प्रयागराज में खूनी खेल: दोस्त ने चाकू मारकर की ड्राइवर की हत्या, चीख पुकार सुनकर मची सनसनी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अटाला में शनिवार सुबह दोस्त ने चाकू मारकर ड्राइवर मोहम्मद सिराज की हत्या कर दी। घटना से मुहल्ले में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन की। आरोपित मोहम्मद आयास की तलाश चल रही है।

बताया गया है कि सिराज मूलरूप से फतेहपुर के बिन्दकी का निवासी था। वह खुल्दाबाद थाना क्षेत्र के अटाला मुहल्ले में गुफरान के में किराए पर कमरा लेकर बीवी और तीन बच्चे की साथ रहता था। वह प्राइवेट ड्राइवर था। उसकी मुहल्ले में रहने आयास से गहरी दोस्ती थी, साथ में उठना बैठना और खाना पीना भी होता था।