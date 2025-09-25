NCR में अब ड्रोन से होगी सौर पैनल की सफाई, सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से हुई शुरुआत

उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) ने सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से ड्रोन द्वारा सौर पैनलों की सफाई की शुरुआत की। यह कदम भारतीय रेलवे के नेट-जीरो मिशन को बढ़ावा देगा। इस तकनीक में एक ड्रोन 10 लीटर पानी के टैंक के साथ पैनलों को साफ करता है जो सैटेलाइट/जीपीएस रिमोट से नियंत्रित होता है और लगभग 22 मिनट तक कार्य कर सकता है।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज । उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) में अब सौर पैनल की सफाई ड्रोन से होगी। इसका शुभारंभ सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से बुधवार को हो गया। भारतीय रेलवे के नेट-जीरो मिशन के तहत सौर मिशन को बढ़ावा देते के लिए सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन (एसएफजी) पर ड्रोन-आधारित सौर पैनल सफाई तकनीक का सफल लाइव प्रदर्शन किया।

सूबेदारगंज स्टेशन पर उपयोग किए गए ड्रोन में 10 लीटर पानी का टैंक था, जिसका वजन बिना पानी के 19 किलोग्राम था। चार नोजल के माध्यम से पानी छिड़कने वाला यह ड्रोन सैटेलाइट/जीपीएस रिमोट से नियंत्रित था और पूरी तरह चार्ज होने पर 22 मिनट तक कार्य करता है।