    NCR में अब ड्रोन से होगी सौर पैनल की सफाई, सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से हुई शुरुआत

    By Amarish kumar Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 12:51 PM (IST)

    उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) ने सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से ड्रोन द्वारा सौर पैनलों की सफाई की शुरुआत की। यह कदम भारतीय रेलवे के नेट-जीरो मिशन को बढ़ावा देगा। इस तकनीक में एक ड्रोन 10 लीटर पानी के टैंक के साथ पैनलों को साफ करता है जो सैटेलाइट/जीपीएस रिमोट से नियंत्रित होता है और लगभग 22 मिनट तक कार्य कर सकता है।

    अब एनसीआर में ड्रोन से होगी सौर पैनल की सफाई। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज । उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) में अब सौर पैनल की सफाई ड्रोन से होगी। इसका शुभारंभ सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से बुधवार को हो गया। भारतीय रेलवे के नेट-जीरो मिशन के तहत सौर मिशन को बढ़ावा देते के लिए सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन (एसएफजी) पर ड्रोन-आधारित सौर पैनल सफाई तकनीक का सफल लाइव प्रदर्शन किया।

    सूबेदारगंज स्टेशन पर उपयोग किए गए ड्रोन में 10 लीटर पानी का टैंक था, जिसका वजन बिना पानी के 19 किलोग्राम था। चार नोजल के माध्यम से पानी छिड़कने वाला यह ड्रोन सैटेलाइट/जीपीएस रिमोट से नियंत्रित था और पूरी तरह चार्ज होने पर 22 मिनट तक कार्य करता है।

    प्रदर्शन का किया गया आयोजन

    प्रदर्शन का आयोजन एनसीआर मुख्यालय द्वारा प्रमुख मुख्य बिजली इंजीनियर यतेंद्र कुमार और पंकज जायसवाल, मुख्य विद्युत अभियंता/ईईएम के मार्गदर्शन में किया गया। तकनीकी सहायक चंदन भाई रावल, कनिष्ठ अभियंता/सौर ने इसे कार्यान्वित किया।

    प्रयागराज मंडल के वरिष्ठ अधिकारी अखिलेश कुमार, एसएएच रिज़वी, मंडल विद्युत अभियंता/सामान्य,आदि मौजूद रहे।