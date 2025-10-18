लापरवाही बरतने पर फूलपुर के तीन लेखपाल व एक कानूनगो निलंबित, प्रयागराज DM ने संपूर्ण समाधान दिवस में की कार्रवाई
प्रयागराज के फूलपुर में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान डीएम मनीष कुमार वर्मा ने लापरवाही बरतने पर तीन लेखपालों और एक कानूनगो को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही एक राजस्व निरीक्षक को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। डीएम ने जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए और लंबित शिकायतों को जल्द निपटाने के आदेश दिए। मिशन शक्ति के तहत गोदभराई और अन्नप्राशन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। फूलपुर संपूर्ण समाधान दिवस में शनिवार को पहुंचे डीएम मनीष कुमार वर्मा ने सख्त कार्रवाई की। उन्होंने कार्यों में लापरवाही बरतने पर तीन लेखपालों तथा एक कानूनगो को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही एक राजस्व निरीक्षक को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है।
इनके खिलाफ डीएम ने की कार्रवाई
संपूर्ण समाधान दिवस में सुनवाई के दौरान कार्य में लापरवाही पाए जाने पर लेखपाल वीरेंद्र पटेल, एकराम उल्ला व आनंद सिंह एवं राजस्व निरीक्षक नंदलाल को निलंबित किया गया है। राजस्व निरीक्षक जितेंद्र मिश्रा को प्रतिकूल प्रविष्टि दिया गया है।
जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही अक्षम्य
डीएम ने लेखपालों को ग्राम समाज की जमीनों को चिन्हित करते हुए उन्हें स्वयं अपनी निगरानी में रखते हुए कब्जा मुक्त बनाए रखने के निर्देश दिए। कहा कि जन-शिकायतों का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले बिंदुओं में से एक है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार्य नहीं है। यह भी निर्देशित किया है कि शिकायतकर्ता का फीडबैक भी लिया जाए और शिकायतों के निस्तारण से शिकायतकर्ता को संतुष्ट होना चाहिए।
311 शिकायतों में आठ का मौके पर निस्तारण किया
समाधान दिवस में वरासत, अवैध कब्जा व अन्य शिकायतों का शीघ्रता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। प्रार्थना पत्रों की अलग-अलग सूची बनाकर संबंधित को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। संपूर्ण समाधान दिवस में आईं 311 शिकायतों में आठ का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्धारित समय पर निस्तारण के निर्देश दिए।
ये अधिकारी मौजूद रहे
एडीएम नजूल संजय पांडेय, एसडीएम फूलपुर जूही प्रसाद, डीडीओ जीपी कुशवाहा, डीपीआरओ रवि शंकर द्विवेदी, आरईडी के अधिशासी अभियंता एसपी मिश्र मौजूद रहे। तहसील परिसर में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के स्टालों का डीएम ने अवलोकन किया। कार्यालयों का निरीक्षण कर फाइलों के रख-रखाव एवं अन्य व्यवस्थाओं को देखा। मिशन शक्ति-5.0 अभियान के अंतर्गत पांच महिलाओं की गोदभराई एवं पांच बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया।
