लापरवाही बरतने पर फूलपुर के तीन लेखपाल व एक कानूनगो निलंबित, प्रयागराज DM ने संपूर्ण समाधान दिवस में की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। फूलपुर संपूर्ण समाधान दिवस में शनिवार को पहुंचे डीएम मनीष कुमार वर्मा ने सख्त कार्रवाई की। उन्होंने कार्यों में लापरवाही बरतने पर तीन लेखपालों तथा एक कानूनगो को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही एक राजस्व निरीक्षक को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है।

इनके खिलाफ डीएम ने की कार्रवाई संपूर्ण समाधान दिवस में सुनवाई के दौरान कार्य में लापरवाही पाए जाने पर लेखपाल वीरेंद्र पटेल, एकराम उल्ला व आनंद सिंह एवं राजस्व निरीक्षक नंदलाल को निलंबित किया गया है। राजस्व निरीक्षक जितेंद्र मिश्रा को प्रतिकूल प्रविष्टि दिया गया है।

जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही अक्षम्य डीएम ने लेखपालों को ग्राम समाज की जमीनों को चिन्हित करते हुए उन्हें स्वयं अपनी निगरानी में रखते हुए कब्जा मुक्त बनाए रखने के निर्देश दिए। कहा कि जन-शिकायतों का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले बिंदुओं में से एक है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार्य नहीं है। यह भी निर्देशित किया है कि शिकायतकर्ता का फीडबैक भी लिया जाए और शिकायतों के निस्तारण से शिकायतकर्ता को संतुष्ट होना चाहिए।

311 शिकायतों में आठ का मौके पर निस्तारण किया समाधान दिवस में वरासत, अवैध कब्जा व अन्य शिकायतों का शीघ्रता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। प्रार्थना पत्रों की अलग-अलग सूची बनाकर संबंधित को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। संपूर्ण समाधान दिवस में आईं 311 शिकायतों में आठ का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्धारित समय पर निस्तारण के निर्देश दिए।