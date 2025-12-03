Prayagraj Crime: मंदिर में दर्शन करने गया परिवार, पीछे से कार का शीशा तोड़कर 6 लाख के जेवर और नकदी ले उड़े चोर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। चार पहिया वाहनों को ही निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी ही एक घटना बंधवा स्थित लेटे हनुमान मंदिर के पास हुई। फूलपुर से लेटे हनुमान जी का दर्शन करने आए एक परिवार को उचक्कों ने शिकार बनाया।

कार का शीशा तोड़कर करीब छह लाख के आभूषण, नकदी, मोबाइल समेत अन्य सामान पार कर दिया। दारागंज पुलिस मुकदमा दर्ज कर उचक्कों की तलाश में जुट गई है। फूलपुर के सराय अब्दुल मलिक निवासी प्रदीप कुमार नई कार से पूरे परिवार के साथ लेटे हनुमान मंदिर दर्शन के लिए आए थे।

कार के अंदर रखे दो पर्स गायब चालक ने मंदिर के पास कार को खड़ी की। दर्शन करने के बाद सभी वापस लौटे तो देखा कि कार के दाहिने साइड के पीछे का शीशा टूटा था। कार के अंदर रखे दोनों पर्स गायब थे। एक पर्स में दो मोबाइल, दो हजार रुपये व मेकअप के सामान थे।