ठंड का असर: गले से छाती तक संक्रमण, मरीजों का चैन छीन रही खांसी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सर्दी जुकाम तो ठीक हो गया है, खांसी नहीं जा रही है। गले में अब दर्द होने लगा है और खराश है। फिजीशियन को यह समस्या बताते हुए तेलियरगंज से आए रवींद्र कुमार डाक्टर के सामने ही मुंह पर रुमाल रखकर खांसते रहे।

स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में शनिवार को डा. स्मृति सिंह की ओपीडी कक्ष से लेकर बाहर तक इस तरह की परेशानी के लगभग 15 मरीज पहुंचे। मेडिसिन की वहीं तीन अन्य ओपीडी में डाक्टरों के सामने खांसी तथा गले में खराश के मरीज 15-20 मिनट में आते रहे।

मौसम जिस तरह से उतार चढ़ाव भरा है, तापमान ऐसा है जिससे लोगों की सेहत पर विपरीत असर पड़ रहा है। जिसका सर्दी जुकाम तीन या चार दिनों में ठीक हो रहा है उसकी खांसी एक सप्ताह से 10 दिनों में भी ठीक नहीं हो रही है। गले और छाती में संक्रमण के चलते खांसी से मरीजों का चैन से रह पाना कठिन हो रहा है।

शनिवार को स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय, टीबी सप्रू चिकित्सालय 'बेली अस्पताल' और मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय 'काल्विन' में ऐसे मरीज लगातार आते रहे। ओपीडी से लेकर पैथालाजी शुल्क काउंटर तक भीड़ रही। ज्यादातर लोगों में डाक्टरों ने मौसम का दुष्प्रभाव बताया। एसआरएन अस्पताल में यूजर काउंटर पर शुल्क जमा कर रहे मेजा से आए राधेश्याम तिवारी ने बताया कि 21 वर्षीय भतीजे मनोज की जांच कराना है। उसे 12 दिनों से खांसी आ रही है। डाक्टर ने चेस्ट एक्स-रे के लिए लिखा है।