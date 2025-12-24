Language
    प्रयागराज में करंट लगने से संविदाकर्मी की मौत मामले में एक्सईएन, एसडीओ और जेई पर गिरी गाज, हुए सस्पेंड

    By Rajendra Yadav Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:34 AM (IST)

    प्रयागराज में करंट लगने से संविदाकर्मी की मौत मामले में विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक्सईएन, एसडीओ और जेई को सस्पेंड कर दिया है। संविदाकर्मी एक खं ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बरियारी गांव में करंट से बिजली विभाग के संविदाकर्मी फूलचंद्र पाल की मौत मामले में मंगलवार को बड़ी कार्रवाई हुई। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने अधिशासी अभियंता गंगापार, एसडीओ व जेई को निलंबित कर दिया। जेई को हंडिया डिवीजन और एक्सईएन, एसडीओ को एमडी कार्यालय संबद्ध किया गया है।

    झूंसी के रहिमापुर गांव निवासी 52 वर्षीय फूलचंद्र पाल कई वर्षों से संविदा पर तैनात था। सोमवार दोपहर में वह न्यू झूंसी रुरल फीडर के रामापुर गांव में ट्रांसफार्मर चढ़ाने अन्य बिजलीकर्मियों के साथ गया था। ट्रांसफार्मर पर चढ़ाने के बाद करीब तीन बजे वह वहां से तीन सौ मीटर दूर बरियारी गांव पहुंचा।

    यहां एक खंभे पर चढ़कर मरम्मत कार्य करने लगा। इसी दौरान कंरट लगने से वह नीचे आ गिरा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। स्वजन ने विभागीय अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। मामला उच्चाधिकारियों के पास पहुंचा तो जांच के आदेश दिए गए।

    मंगलवार को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने इस पूरे प्रकरण को लेकर अधिशासी अभियंता गंगापार शिवकुमार, उपखंड अधिकारी एके गौतम व अवर अभियंता भानू यादव को निलंबित कर दिया।

