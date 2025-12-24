प्रयागराज में करंट लगने से संविदाकर्मी की मौत मामले में एक्सईएन, एसडीओ और जेई पर गिरी गाज, हुए सस्पेंड

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बरियारी गांव में करंट से बिजली विभाग के संविदाकर्मी फूलचंद्र पाल की मौत मामले में मंगलवार को बड़ी कार्रवाई हुई। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार ने अधिशासी अभियंता गंगापार, एसडीओ व जेई को निलंबित कर दिया। जेई को हंडिया डिवीजन और एक्सईएन, एसडीओ को एमडी कार्यालय संबद्ध किया गया है।

झूंसी के रहिमापुर गांव निवासी 52 वर्षीय फूलचंद्र पाल कई वर्षों से संविदा पर तैनात था। सोमवार दोपहर में वह न्यू झूंसी रुरल फीडर के रामापुर गांव में ट्रांसफार्मर चढ़ाने अन्य बिजलीकर्मियों के साथ गया था। ट्रांसफार्मर पर चढ़ाने के बाद करीब तीन बजे वह वहां से तीन सौ मीटर दूर बरियारी गांव पहुंचा।