Magh Mela 2026: संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं का काली सड़क से होगा प्रवेश, त्रिवेणी मार्ग से करेंगे निकासी 

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के सुरक्षित आवागमन करें। शहरवासियों को भी जाम जैसी समस्या से न जूझना पड़ा। इसके लिए यातायात पुलिस ने ताना-बाना बुन लिया है।

भीड़ प्रबंधन के लिए काली सड़क से संगम क्षेत्र में प्रवेश दिलाने व त्रिवेणी मार्ग से श्रद्धालुओं को निकालने की योजना है। सोमवार को रिजर्व पुलिस लाइंस में इसी यातायात व्यवस्था को लेकर एक प्रशिक्षण हुआ।

यातायात उपनिरीक्षक अवधेश कुमार सिंह ने माघ मेले में यातायात के नियमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संगम क्षेत्र में प्रवेश के लिए जवाहरलाल नेहरू मार्ग (काली सड़क) और निकास के लिए (त्रिवेणी मार्ग) का उपयोग किया जा सकता है।