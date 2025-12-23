14 लाख रुपए लेकर जालसाजों ने लगवा दी फर्जी नौकरी, नियुक्ति पत्र लेकर ज्वाइन करने पहुंचा युवक तो उड़ गए होश

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल के बेटे की सहायक अध्यापक पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर 14 लाख रुपये की ठगी की गई। यही नहीं, सोनभद्र के एक सरकारी विद्यालय में नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद के दो पत्र भी दिए गए।

जालसाजी का पता चलने पर सिविल लाइंस पुलिस ने दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फाफामऊ चंदापुर निवासी देवकी नंदन त्रिपाठी सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल हैं। सिविल लाइंस पुलिस को तहरीर देते हुए उन्होंने बताया कि सीओ नगर मीरजापुर की पेशी में तैनाती के दौरान वासलीगंज मीरजापुर निवासी मो. जमाल अख्तर व एडीए कॉलोनी नैनी के कौशलेश शर्मा से मुलाकात हुई थी।

दोनों अक्सर पुलिस कार्यालय आते थे। बातचीत के दौरान एक दिन दोनों ने कहा कि अगर कोई युवक टीजीटी का हो तो उसे परीक्षा में पास कराकर नियुक्ति पत्र दिला देंगे। शिक्षा विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी से उनकी पहचान है।

झांसे में आकर देवकी नंदन ने कौशलेश से मोबाइल फोन पर बात की। बोले कि बेटा रोहित त्रिपाठी टीजीटी परीक्षा में शामिल होना चाहता है। इसके बाद कौशलेश ने उन्हें सिविल लाइंस स्थित प्रधान डाकघर के पास बुलाया। यहां उसके साथ मो. जमाल भी आया।

दोनों ने कहा कि रोहित को परीक्षा में पास कराकर नियुक्ति पत्र दिला देंगे, लेकिन 14 लाख रुपये देने होंगे। आरोप है कि एक सप्ताह बाद कौशलेश ने फोन कर उन्हें अपने मकान पर बुलाया। वहां जमाल और उसकी पत्नी मौजूद थे।

जमाल बोला कि रोहित की नियुक्ति की बात हो चुकी है और अधिकारी को रुपये देने हैं। उनके कहने पर आरटीजीएस, नकद और यूपीआई के माध्यम से 14 लाख रुपये दे दिए। कुछ दिन बाद कौशलेश ने फोन कर बोला कि रोहित टीजीटी परीक्षा में पास हो गया है।