प्रयागराज में व्यापारी से 20 हजार की लूट, तमंचा सटाकर वारदात को दिया अंजाम, CCTV फुटेज में दिखा संदिग्ध

संसू, जागरण, घूरपुर (प्रयागराज)। घूरपुर बाजार में दिनदहाड़े एक शटरिंग मटेरियल की दुकान पर लूट की वारदात हुई। तमंचा सटाकर एक बदमाश ने व्यापारी से 20 हजार रुपये लूट लिए और मौके से फरार हो गया। शोर मचने पर जुटे आसपास के व्यापारियों की सूचना पर पुलिस पहुंची। बदमाश को पकड़ने की कवायद पुलिस कर रही है लेकिन अभी हाथ नहीं आया है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में तस्वीर कैद बताई जाती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजेश की घूरपुर बाजार में शटरिंग मैटेरियल की दुकान है घूरपुर बाजार स्थित जसरा निवासी राजेश केशरवानी पुत्र स्वर्गीय छेदी लाल केशरवानी की शटरिंग मैटेरियल की दुकान है। बताया जाता है कि गुरुवार दोपहर करीब दो बजे एक युवक दोपहिया वाहन से दुकान पर पहुंचा। उसने राजेश से प्लाई दिखाने को कहा। वह प्लाई दिखाने लगे। इसी दौरान युवक की नजर उनकी जेब में रखे रुपये पर पड़ी।

बदमाश बोला- पैसे दे दो वरना गोली मार दूंगा... राजेश का आरोप है कि युवक ने अचानक कट्टा जेब से निकालकर व्यापारी के पेट पर सटा दिया और धमकी दी कि जो भी पैसा जेब में है, तुरंत दो वरना गोली मार दूंगा। भयभीत व्यापारी ने अपनी जेब में रखे 20 हजार रुपये उसे दे दिए। रुपये लेते ही बदमाश बाइक स्टार्ट कर शहर की ओर फरार हो गया।

डायल 112 पुलिस पहुंची, पूछताछ की घटना के बाद भुक्तभोगी व्यापारी राजेश ने अपने बेटे ऋषभ को सूचना दी। उसने तुरंत डायल 112 पर काल कर पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उनसे पूछताछ की और मामले की जानकारी जुटाई। बाद में घूरपुर थाने से एक उपनिरीक्षक और सिपाही भी मौके पर पहुंचे।

सीसीटीवी फुटेज के सहारे बदमाश तक पहुंचने का प्रयास हालांकि व्यापारी ने अभी तक थाने पर तहरीर नहीं दी है। जब इस संबंध में राजेश ने बताया कि 112 पर सूचना पुलिस को दी गई थी। घूरपुर पुलिस कह रही है कि दो दिन में आरोपित को पकड़ लिया जाएगा। बताया जाता है कि सीसीटीवी फुटेज में वारदात के बाद भागते समय बदमाश की तस्वीर कैद हो गई है।