    प्रयागराज में व्यापारी से 20 हजार की लूट, तमंचा सटाकर वारदात को दिया अंजाम, CCTV फुटेज में दिखा संदिग्ध

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 07:57 PM (IST)

    प्रयागराज के घूरपुर बाजार में दिनदहाड़े एक शटरिंग मटेरियल व्यापारी से तमंचा सटाकर 20 हजार रुपये की लूट हुई। बदमाश ने व्यापारी को गोली मारने की धमकी दी और पैसे लेकर फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है और बदमाश को पकड़ने का प्रयास कर रही है। इस घटना से व्यापारियों में दहशत का माहौल है और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है।

    Hero Image

    प्रयागराज के घूरपुर बाजार में व्यापारी से लूट मामले में सीसीटीवी में कैद संदिग्ध व्यक्ति। सौजन्य : वीडियो ग्रैव

    संसू, जागरण, घूरपुर (प्रयागराज)। घूरपुर बाजार में दिनदहाड़े एक शटरिंग मटेरियल की दुकान पर लूट की वारदात हुई। तमंचा सटाकर एक बदमाश ने व्यापारी से 20 हजार रुपये लूट लिए और मौके से फरार हो गया। शोर मचने पर जुटे आसपास के व्यापारियों की सूचना पर पुलिस पहुंची। बदमाश को पकड़ने की कवायद पुलिस कर रही है लेकिन अभी हाथ नहीं आया है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में तस्वीर कैद बताई जाती है।

    राजेश की घूरपुर बाजार में शटरिंग मैटेरियल की दुकान है

    घूरपुर बाजार स्थित जसरा निवासी राजेश केशरवानी पुत्र स्वर्गीय छेदी लाल केशरवानी की शटरिंग मैटेरियल की दुकान है। बताया जाता है कि गुरुवार दोपहर करीब दो बजे एक युवक दोपहिया वाहन से दुकान पर पहुंचा। उसने राजेश से प्लाई दिखाने को कहा। वह प्लाई दिखाने लगे। इसी दौरान युवक की नजर उनकी जेब में रखे रुपये पर पड़ी।

    बदमाश बोला- पैसे दे दो वरना गोली मार दूंगा...

    राजेश का आरोप है कि युवक ने अचानक कट्टा जेब से निकालकर व्यापारी के पेट पर सटा दिया और धमकी दी कि जो भी पैसा जेब में है, तुरंत दो वरना गोली मार दूंगा। भयभीत व्यापारी ने अपनी जेब में रखे 20 हजार रुपये उसे दे दिए। रुपये लेते ही बदमाश बाइक स्टार्ट कर शहर की ओर फरार हो गया।

    डायल 112 पुलिस पहुंची, पूछताछ की

    घटना के बाद भुक्तभोगी व्यापारी राजेश ने अपने बेटे ऋषभ को सूचना दी। उसने तुरंत डायल 112 पर काल कर पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उनसे पूछताछ की और मामले की जानकारी जुटाई। बाद में घूरपुर थाने से एक उपनिरीक्षक और सिपाही भी मौके पर पहुंचे।

    सीसीटीवी फुटेज के सहारे बदमाश तक पहुंचने का प्रयास

    हालांकि व्यापारी ने अभी तक थाने पर तहरीर नहीं दी है। जब इस संबंध में राजेश ने बताया कि 112 पर सूचना पुलिस को दी गई थी। घूरपुर पुलिस कह रही है कि दो दिन में आरोपित को पकड़ लिया जाएगा। बताया जाता है कि सीसीटीवी फुटेज में वारदात के बाद भागते समय बदमाश की तस्वीर कैद हो गई है।

    लूट की वारदात से व्यापारियों में दहशत

    उधर दिनदहाड़े लूट की घटना के बाद से घूरपुर बाजार के अन्य व्यापारियों में दहशत का माहौल है। उनका कहना है कि लूट की घटना ने घूरपुर बाजार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने पुलिस कर्मियों की तैनाती की भी मांग की है। 

    क्या कहते हैं घूरपुर थाना प्रभारी?

    घूरपुर थाना प्रभारी दिनेश सिंह से इस विषय पर पूछा गया तो उन्होंने ने बताया कि व्यापारी के बयान से कुछ संदिग्ध लग रहा है जांच की जा रही है।

