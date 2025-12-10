भर्ती मेला शुरू, दोपहर 12 बजे तक 25 महिलाओं ने कर दिया आवेदन, दस्तावेज सत्यापन जारी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) प्रयागराज क्षेत्र की बसों में महिला संविदा परिचालकों की भर्ती के लिए आज 10 दिसंबर को प्रयाग डिपो कार्यशाला राजापुर में भर्ती मेला शुरू हो गया। सुबह ठीक 10 बजे से भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही महिला अभ्यर्थी बड़ी संख्या में राजापुर कार्यशाला पहुंचने लगीं।

दोपहर 12 बजे तक करीब 25 महिलाओं ने मौके पर हीआफलाइन आवेदन जमा कर दिए हैं। अभी इन सभी के दस्तावेजों की जांच-पड़ताल की जा रही है। पात्र पाई गईं अभ्यर्थियों का मौके पर ही चयन कर लिया जाएगा, इसके बाद उन्हें प्रशिक्षण देकर बसों में परिचालक के रूप में नियुक्ति दे दी जाएगी।

यह भर्ती विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी समूह की महिलाओं, स्काउट-गाइड, एनएसएस, एनसीसी तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से प्रशिक्षित महिलाओं के लिए आयोजित की गई है। हालांकि 12वीं पास और ट्रिपल सी प्रमाणपत्र धारी 18 से 40 वर्ष तक की कोई भी महिला इसमें आवेदन कर सकती है।