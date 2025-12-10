भर्ती मेला शुरू, दोपहर 12 बजे तक 25 महिलाओं ने कर दिया आवेदन, दस्तावेज सत्यापन जारी
प्रयागराज में आज भर्ती मेला शुरू हो गया है। दोपहर 12 बजे तक 25 महिलाओं ने आवेदन कर दिया है और उनके दस्तावेजों का सत्यापन जारी है। यह मेला स्थानीय महिल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) प्रयागराज क्षेत्र की बसों में महिला संविदा परिचालकों की भर्ती के लिए आज 10 दिसंबर को प्रयाग डिपो कार्यशाला राजापुर में भर्ती मेला शुरू हो गया। सुबह ठीक 10 बजे से भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही महिला अभ्यर्थी बड़ी संख्या में राजापुर कार्यशाला पहुंचने लगीं।
दोपहर 12 बजे तक करीब 25 महिलाओं ने मौके पर हीआफलाइन आवेदन जमा कर दिए हैं। अभी इन सभी के दस्तावेजों की जांच-पड़ताल की जा रही है। पात्र पाई गईं अभ्यर्थियों का मौके पर ही चयन कर लिया जाएगा, इसके बाद उन्हें प्रशिक्षण देकर बसों में परिचालक के रूप में नियुक्ति दे दी जाएगी।
यह भर्ती विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी समूह की महिलाओं, स्काउट-गाइड, एनएसएस, एनसीसी तथा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से प्रशिक्षित महिलाओं के लिए आयोजित की गई है। हालांकि 12वीं पास और ट्रिपल सी प्रमाणपत्र धारी 18 से 40 वर्ष तक की कोई भी महिला इसमें आवेदन कर सकती है।
चयनित महिला परिचालकों को संविदा के आधार पर सीधे अनुबंध पत्र जारी किया जाएगा। इन्हें रोडवेज की साधारण एवं एसी बसों में तैनाती मिलेगी। मानदेय 2.02 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से होगा। प्रतिमाह 22 दिन ड्यूटी और न्यूनतम 5 हजार किलोमीटर का मानक पूरा करने पर 3 हजार रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही फ्री यात्रा पास, रात्रि भत्ता और चार वर्ष तक नौकरी करने पर उत्कृष्ट-उत्तम प्रोत्साहन योजना का लाभ भी मिलेगा।
यह भी पढ़ें- Magh Mela 2026: मेले की सुरक्षा के लिए खाका तैयार, तीन सीओ और सात इंस्पेक्टर तैनात
आवेदनआफलाइन के साथ-साथ आनलाइन भी किए जा सकते हैं।आनलाइन आवेदन निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.upsrtc.com पर उपलब्ध हैं, जबकि आफलाइन फार्म प्रयाग डिपो कार्यशाला राजापुर में ही जमा किए जा रहे हैं।
क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार ने बताया कि भर्ती मेला पूरे दिन चलेगा और पात्र महिलाओं का चयन आज ही कर लिया जाएगा। अभी तक आवेदन करने वालियों में ज्यादातर ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और एनएसएस-एनसीसी की पूर्व कैडेट शामिल हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।