    Magh Mela 2026: मेले की सुरक्षा के लिए खाका तैयार, तीन सीओ और सात इंस्पेक्टर तैनात

    By Rajendra Yadav Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:51 AM (IST)

    प्रयागराज में 2026 में होने वाले माघ मेले की सुरक्षा के लिए योजना तैयार कर ली गई है। माघ मेले की औपचारिक शुरुआत तीन जनवरी से होनी है। इसे लेकर 3 सीओ औ ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए खाका तैयार कर लिया गया है। कहीं भी कोई खामी न हो, इसके लिए पुलिस के अधिकारी बैठक कर रणनीति बना रहे हैं।

    माघ मेले की औपचारिक शुरुआत तीन जनवरी से होनी है। इसे लेकर तैनाती शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में मेला पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार की ओर से अधिकारियों व थाना प्रभारियों की नई तैनाती का आदेश जारी किया गया है।

    मेला क्षेत्र में सुचारु प्रबंधन और कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए तीन क्षेत्राधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिनमे सीओ परेड जगदीश कालीरमन (मेरठ पीटीएस), सीओ जल पुलिस दिनेश कुमार सिंह यादव (पीएसी मीरजापुर), सीओ महावीर जी वेद पकाश राय (42 वीं वाहिनी पीएसी) को नियुक्त किया गया है।

    वहीं मेला एसपी के आदेश के बाद सात इंस्पेक्टरों की अलग-अलग महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैनाती की गई है। इनमें बृजेश कुमार तिवारी को महावीर जी थाना, नागेंद्र नागर थाना कोतवाली, विनोद कुमार थाना कल्पवासी, अंगद तिवारी थाना झूंसी माघमेला, गंगा प्रसाद प्रयागवाल थाना, वैभव सिंह को एमजी मार्ग थाना एवं फूलचंद्र को यूपी 112 का प्रभारी नियुक्त किया गया है। बता दें कि इसके पहले तीन थाना प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है।

