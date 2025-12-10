Magh Mela 2026: मेले की सुरक्षा के लिए खाका तैयार, तीन सीओ और सात इंस्पेक्टर तैनात

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए खाका तैयार कर लिया गया है। कहीं भी कोई खामी न हो, इसके लिए पुलिस के अधिकारी बैठक कर रणनीति बना रहे हैं। माघ मेले की औपचारिक शुरुआत तीन जनवरी से होनी है। इसे लेकर तैनाती शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में मेला पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार की ओर से अधिकारियों व थाना प्रभारियों की नई तैनाती का आदेश जारी किया गया है।

मेला क्षेत्र में सुचारु प्रबंधन और कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए तीन क्षेत्राधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिनमे सीओ परेड जगदीश कालीरमन (मेरठ पीटीएस), सीओ जल पुलिस दिनेश कुमार सिंह यादव (पीएसी मीरजापुर), सीओ महावीर जी वेद पकाश राय (42 वीं वाहिनी पीएसी) को नियुक्त किया गया है।