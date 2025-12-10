Language
    शादी के बाद सुहागरात पर पति ने बनाई दूरी तो खुला ऐसा राज...दुल्हन के उड़ गए होश

    By Adarsh Kumar Srivastava Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:34 AM (IST)

    कौशाम्बी में शादी के बाद सुहागरात के दिन ही नव विवाहिता से पति ने दूरी बनाई तो विवाहिता को पता चला कि युवक शारीरिक रूप से संंबंध बनाने के लिए सक्षम नह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। संदीपन घाट इलाके के एक युवक ने अपनी शारीरिक बीमारी छिपाकर शादी की। सुहागरात के दिन ही उसने नव विवाहिता से दूरी बनाई तो कुछ दिन बाद सच्चाई खुद सामने आ गई।

    विवाहिता ने मामले की जानकारी ससुरालियों को दी तो वह बेटे के ही पक्ष में खड़े हो गए। ससुर ने जहां विवाहिता की अस्मत से खिलवाड़ करना चाहा तो ससुरालियों ने घर में रहने के एवज में पांच लाख रुपये नकद व स्कॉर्पियो कार की मांग रख दी। घटना की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने पति समेत पांच आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

    सदर कोतवाली इलाके की एक युवती ने बताया कि उसकी शादी 18 मई वर्ष 2025 को संदीपन घाट क्षेत्र में हुई थी। पीड़िता की मानें तो पहली ही रात पति उसके करीब नहीं आया। इस बीच ससुरालियों ने दहेज में स्कॉर्पियो और पांच लाख रुपये की मांग अलग से शुरू कर दी।

    इसके लिए पीड़िता को तरह-तरह से परेशान किया जाने लगा। महिला के मुताबिक एक रोज उसने खुद ही पति से बातचीत की तो उसने बताया कि वह शारीरिक रूप से संंबंध बनाने के लिए सक्षम नहीं है।

    शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन दहेज के लिए परिवार के लोगों ने विवाह करा दिया। पीड़िता ने इस बाबत ससुराल के अन्य लोगों से बातचीत की तो उनका उत्पीड़न बढ़ गया। साथ ही वारिस पैदा करने के लिए ससुर खुद के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा।

    26 जुलाई को आरोपियों ने पीड़िता को घर से निकाल दिया। 17 नवंबर को ससुर और जेठ ने मायके पहुंचकर पीड़िता के साथ अभद्रता की।

    मामले में एसपी राजेश कुमार के आदेश पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी पति, सास, ससुर, जेठ और नंद के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। महिला थाना प्रभारी नीलम राघव का कहना है कि जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।