प्रयागराज में वायुसेना कर्मी को धमकाया, मारकर यहीं कब्र बना देंगे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। विष्णापुरी कालोनी में एक वायुसेना कर्मी के घर में हो रहे गृह प्रवेश व सुंदर कांड के कार्यक्रम के बीच बड़ी संख्या में पहुंचे दबंगों ने ऐसी धमकी दी कि वहां खलबली मच गई। वायुसेना कर्मी से बोले कि तुम्हें मारकर यहीं कब्र बना देंगे। इस धमकी से पूरा परिवार दहशत में आ गया। पूरामुफ्ती पुलिस ने एक को नामजद करते हुए 40 अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

फतेहपुर जनपद के धाता थानांतर्गत शकुलपुर गांव निवासी फूल सिंह चंदौल वायुसेना में कार्यरत हैं। इस समय वे राजस्थान के जैसलमेर में तैनात हैं। उन्होंने पूरामुफ्ती पुलिस को तहरीर दी। बताया कि विष्णापुरी कालोनी में उन्होंने मकान बनवाया है। 23 नवंबर को गृह प्रवेश व सुंदर कांड का कार्यक्रम था। इसमें नाते-रिश्तेदारों के साथ ही करीबी भी शामिल थे।

उनका आरोप है कि कार्यक्रम के समय शाम करीब चार बजे सात-आठ वाहनों के साथ हूटर बजाते हुए करीब 40 लोग आ धमके। सभी असलहे से लैस थे। उन लोगों के साथ पुलिसकर्मी भी थे। घर पर पहुंचते ही अपशब्द कहना शुरू कर दिया। विरोध करने पर धमकाया कि तुम्हें मारकर यहीं कब्र बना देंगे। फूल सिंह चंदौल का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से इसकी शिकायत की तो कहा गया कि बाद में कार्रवाई होगी।

उन्होंने अपने व परिवार के सदस्यों के अपहरण व हत्या की आशंका जताई है। पूरामुफ्ती थाना प्रभारी मनोज सिंह का कहना है कि तहरीर के आधार पर एक को नामजद करते हुए 40 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। विवाद की वजह क्या है, इसका भी पता लगाया जा रहा है।

कार्यालय में घुसकर कर्मचारियों को दी धमकी

सिविल लाइंस स्थित एक निजी कंपनी के कार्यालय में घुसकर कर्मचारियों को अपशब्द कहने के साथ ही तरह-तरह की धमकी दी गई। कंपनी के मैनेजर शिवम मिश्रा ने कई के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। फतेहपुर के असोथर जरौली निवासी शिवम मिश्र ने पुलिस को बताया कि वह कंपनी में मैनेजर हैं। एक व्यक्ति का वर्ष 2023 में एफसी था। वह व्यक्ति कंपनी के कार्य संचालन से परिचित था।