प्रयागराज में दर्दनाक हादसा: खड़े ट्रक से टकराई बाइक, परीक्षा देने जा रहे छात्र की मौत
प्रयागराज में एक बाइक खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे एक छात्र की मौत हो गई जबकि उसका भाई घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र के शव को पोस्टमार्टम ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण प्रयागराज। हंडिया कोतवाली क्षेत्र के उपरदहा गांव स्थित नेशनल हाइवे ओवर ब्रिज पर मंगलवार की सुबह एक सड़क हादसे में बीएससी की परीक्षा देने जा रहे एक छात्र की मौत हो गई। दुर्घटना में उसका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया।
शोर गुल सुनकर मौके पहुचे राहगीरों को छात्रों के जेब मे आधार कार्ड मिला। उससे मृतक की पहचान 24 वर्षीय विनय कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी खेड़ा, नगर कोतवाली मीरजापुर के रूप में हुई।
वह अपने छोटे भाई 21 वर्षीय विंध्यवासिनी के साथ फूलपुर के समीप स्थित घनश्याम उर्वशी महाविद्यालय में बीएससी की परीक्षा देने जा रहा था। हंडिया कोतवाली क्षेत्र मे हाईवे पर उपरदहा ओवरब्रिज पर कोहरे के कारण एक खड़े ट्रक में उनकी बाइक जा भिड़ी।
टक्कर इतनी भीषण थी कि विनय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई जबकि छोटा भाई गंभीर घायल होकर सड़क पर चीखने लगा। शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुचे राहगीरों ने सूचना 108 नंबर पर दी तो एंबुलेंस पहुंची।
एंबुलेंसकर्मियों ने गंभीर रूप से घायल विंध्यवासिनी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंडिया में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। काफी देर बाद पहुंचे बरौत चौकी प्रभारी ने दुखद घटना की सूचना परिजनों को दी।
इस बीच हंडिया पुलिस ने विनय के शव को सीलकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इंस्पेक्टर हडिया नितेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि मामला संज्ञान में आया तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। हादसे के बाद ट्रक को लेकर चालक भाग गया। हंडिया पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर ट्रक का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।