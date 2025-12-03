Prayagraj: लोगों को मिली बड़ी राहत, अब रात 8 बजे तक आधार कार्ड होंगे अपडेट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रधान डाकघर में आधार कार्ड संशोधन के कार्य को तीन घंटे और बढ़ा दिया गया है। पहले सुबह आठ से शाम पांच बजे तक ही आधारकार्ड संशोधन का काम होता था, लेकिन मंगलवार से इसे तीन घंटे और बढ़ाते हुए रात आठ बजे तक कर दिया गया है।

यानी अब 12 घंटे यह कार्य होगा। प्रधान डाकघर में आधारकार्ड के संशोधन को लेकर लंबे समय से भारी भीड़ एकत्र होती है। जिलेभर के लोग यहां पहुंचते हैं। किसी को नाम, उम्र में संशोधन कराना होता है तो कोई अपने पते में संशोधन कराने यहां पहुंचता है।