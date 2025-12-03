Language
    Prayagraj: लोगों को मिली बड़ी राहत, अब रात 8 बजे तक आधार कार्ड होंगे अपडेट

    By Rajendra Yadav Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 02:09 PM (IST)

    प्रयागराज के लोगों के लिए खुशखबरी है! अब वे रात 8 बजे तक अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं। प्रधान डाकघर में आधार कार्ड संशोधन के कार्य को तीन घंट ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रधान डाकघर में आधार कार्ड संशोधन के कार्य को तीन घंटे और बढ़ा दिया गया है। पहले सुबह आठ से शाम पांच बजे तक ही आधारकार्ड संशोधन का काम होता था, लेकिन मंगलवार से इसे तीन घंटे और बढ़ाते हुए रात आठ बजे तक कर दिया गया है।

    यानी अब 12 घंटे यह कार्य होगा। प्रधान डाकघर में आधारकार्ड के संशोधन को लेकर लंबे समय से भारी भीड़ एकत्र होती है। जिलेभर के लोग यहां पहुंचते हैं। किसी को नाम, उम्र में संशोधन कराना होता है तो कोई अपने पते में संशोधन कराने यहां पहुंचता है।

    लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए काफी समय से यहां समयावधि बढ़ाने की बात कही जा रही थी। 24 घंटे आधारकार्ड संशोधन को लेकर भी चर्चा हुई थी। कहा गया था कि तीन चरणों में यहां कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, लेकिन यह तय नहीं हो सका। जनसंपर्क अधिकारी राजेश वर्मा का कहना है कि यह व्यवस्था लागू भी कर दी गई है।

