रेलवे स्टेशन पर पिट्ठू बैग लेकर खड़े थे दो युवक, शक होने पर जीआरपी ने ली तलाशी, खाेलकर देखा तो दंग रह गई पुलिस

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी में नए साल के जश्न की तैयारी सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि झारखंड से आए दो शातिर चोर भी कर रहे थे। इनका प्लान प्रयागराज से 100 मोबाइल चुराना और नए साल पर जश्न मनाना था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये अपने 'टारगेट' को पूरा कर शहर छोड़ने की तैयारी में थे कि जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर प्रयागराज जंक्शन पर इन्हें दबोच लिया। इनके बैग से 75 लाख रुपये की कीमत के 86 स्मार्टफोन बरामद हुए हैं, जिसमें 19 आईफोन भी शामिल हैं।

पुलिस की गिरफ्त में आए आकाश महतो और भोला कुमार राय ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इन बदमाशों ने नए साल पर मौज-मस्ती के लिए 5-5 लाख रुपये कमाने का लक्ष्य रखा था। इसके लिए इन्होंने महज 15 दिनों के भीतर शहर के रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और प्रमुख चौराहों पर धावा बोलकर एक के बाद एक 86 मोबाइल पार कर दिए।

जीआरपी प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में जब टीम ने प्लेटफार्म नंबर छह के पास इन संदिग्धों को पकड़ा, तो उनके पिट्ठू बैग मोबाइल फोन से लबालब भरे थे। तलाशी में 19 कीमती आईफोन, दो सैमसंग फोल्ड और 65 अन्य कंपनियों के महंगे स्मार्टफोन बरामद हुए।

पुलिस भी यह देखकर दंग रह गई कि महज दो लड़कों ने इतनी सफाई से 75 लाख का माल जमा कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी मूल रूप से झारखंड के साहिबगंज जिले के थाना तीनपहाड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं।

प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि आकाश महतो और भोला शातिर अपराधी है, इन पर वाराणसी और प्रयागराज में पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। ये शातिर भीड़ का फायदा उठाकर यात्रियों की जेब साफ करते थे और पलक झपकते ही गायब हो जाते थे।