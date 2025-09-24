नौकरी के नाम पर ठगी करने के अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, प्रयागराज से 15 गिरफ्तार

प्रयागराज में नौकरी के नाम पर अंतरराज्यीय ठगी करने वाले 15 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी राजस्थान के निवासी हैं। पीड़ितों से नौकरी दिलाने के नाम पर हजारों रुपये लिए गए और उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से कार मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए हैं। नैनी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई की।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नौकरी के नाम पर अंतरराज्यीय स्तर पर ठगी करने वाले 15 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक कार, मोबाइल, लैपटाप बरामद किया गया है। पकड़े गए सभी अभियुक्त राजस्थान के हैं। राजस्थान के नागौर निवासी प्रेमाराम, मुकुंदगढ़ के चेतन अलवर के संदीप, ईश्वर सिंह, हेम सिंह ने पुलिस को बताया कि नौकरी दिलाने के नाम पर उन्हें प्रयागराज बुलाया गया था। यहां उनसे 26 हजार रुपये नौकरी दिलाने और 1100 रुपये फार्म भराने के नाम पर जमा कराया गया।

इसके बाद उन्हें एक कमरे में बंधक बना दिया गया, फिर उनसे रिश्तेदारों का नंबर लेकर उन्हें फोन कराया गया कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। तुम लोग भी आओ और नौकरी मिल जाएगी। इस पर और लोग वहां पहुंचे और उन्हें भी बंधक बनाकर रखा गया, कुछ दिन बाद भगा दिया गया।