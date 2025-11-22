दुष्कर्म पीड़िता से शादी पर पॉक्सो केस रद, हाई कोर्ट ने कहा- धुल चुका अपराध

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 2016 में पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज दुष्कर्म मामले में आपराधिक केस कार्रवाई यह कहते हुए रद कर दिया है कि अभियुक्त ने पीड़िता से ‘बहुत पहले’ शादी कर ली थी। यह देखते हुए कि दंपती बच्चे के साथ सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि ‘यदि कोई आपराधिक कृत्य था...तो वह अब धुल चुका है।’

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अपीलार्थी के खिलाफ संत कबीर नगर के थाना बखिरा में आइपीसी की कई धारा के साथ पाक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत आरोप था। पीड़िता के पिता ने जनवरी 2017 में एफआइआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि अपीलार्थी उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया।

पीड़िता ने बरामदगी के बाद सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपने बयान में कहा कि वह अपनी मर्जी से गई थी, क्योंकि वह बालिग थी। उसने अपीलार्थी संग निकाह की भी इच्छा जताई। अदालत ने दर्ज किया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की फरवरी 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, घटना के समय पीड़िता की उम्र लगभग 18 वर्ष थी। इसके बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया और मजिस्ट्रेट ने अपराधों का संज्ञान लिया।