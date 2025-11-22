Magh Mela Trains: प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के स्टेशनों में बदलाव, कई गाड़ियां आंशिक रूप से निरस्त
माघ मेला के कारण रेलवे ने 2 जनवरी से 17 फरवरी तक प्रयागराज जाने वाली कई ट्रेनों के स्टेशनों में बदलाव किया है। कुछ ट्रेनें सूबेदारगंज तक ही जाएंगी। इसके अतिरिक्त, 1 से 30 दिसंबर तक टनकपुर-अछनेरा स्पेशल ट्रेन चलेगी। आरपीएफ ने 'ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते' के तहत तीन वर्षों में 742 बच्चों को बचाया है।
जागरण संवाददाता, आगरा। जनवरी या फिर फरवरी में अगर आप माघ मेला स्नान करने जा रहे हैं तो एक बार ट्रेनों के ठहराव की जानकारी अच्छी तरीके से कर लें। दो जनवरी से 17 फरवरी तक के ट्रेनों के स्टेशनों में बदलाव किया गया है। अधिकांश ट्रेनें सूबेदारगंज स्टेशन तक चलेंगी। इसके बाद उन्हें डायवर्ट किया जाएगा।
रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि प्रयागराज-नई दिल्ली एक्सप्रेस, प्रयागराज-लालगढ़ एक्सप्रेस, आनंद विहार-प्रयागराज एक्सप्रेस, बाड़मेर-हावड़ा एक्सप्रेस, नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, नई दिल्ली-राजेंद्र नगर राजधानी एक्सप्रेस प्रमुख रूप से शामिल हैं। नई दिल्ली-हावड़ा रेल खंड पर चलने वाली कई ट्रेनों को आंशिक रूप से रद किया गया है।
एक से चलेगी टनकपुर-अछनेरा स्पेशल ट्रेन
जासं, आगरा : रेलवे एक दिसंबर से 30 दिसंबर तक टनकपुर-अछनेरा स्पेशल ट्रेन का संचालन करने जा रहा है। बुधवार और रविवार को टनकपुर से ट्रेन का संचालन नहीं होगा। बाकी पांच दिन यह ट्रेन चलेगी।
742 बच्चों को आरपीएफ ने बचाया
रेलवे सुरक्षा बल ने तीन साल में आपरेशन नन्हे फरिश्ते में 742 बच्चों को बचाया है। इसमें 439 बालक और 303 बालिकाएं शामिल हैं। वर्ष 2022 में 316 बच्चों को, 2023 में 147, वर्ष 2024 में 142 बच्चों को, अक्टूबर 2025 तक 137 बच्चों को बचाया है। यह उन बच्चों के लिए जीवन रेखा है जो खुद को अनिश्चित परिस्थितियों में पाते हैं।
