Magh Mela Trains: प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के स्टेशनों में बदलाव, कई गाड़ियां आंशिक रूप से निरस्त

जागरण संवाददाता, आगरा। जनवरी या फिर फरवरी में अगर आप माघ मेला स्नान करने जा रहे हैं तो एक बार ट्रेनों के ठहराव की जानकारी अच्छी तरीके से कर लें। दो जनवरी से 17 फरवरी तक के ट्रेनों के स्टेशनों में बदलाव किया गया है। अधिकांश ट्रेनें सूबेदारगंज स्टेशन तक चलेंगी। इसके बाद उन्हें डायवर्ट किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि प्रयागराज-नई दिल्ली एक्सप्रेस, प्रयागराज-लालगढ़ एक्सप्रेस, आनंद विहार-प्रयागराज एक्सप्रेस, बाड़मेर-हावड़ा एक्सप्रेस, नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, नई दिल्ली-राजेंद्र नगर राजधानी एक्सप्रेस प्रमुख रूप से शामिल हैं। नई दिल्ली-हावड़ा रेल खंड पर चलने वाली कई ट्रेनों को आंशिक रूप से रद किया गया है।

एक से चलेगी टनकपुर-अछनेरा स्पेशल ट्रेन

जासं, आगरा : रेलवे एक दिसंबर से 30 दिसंबर तक टनकपुर-अछनेरा स्पेशल ट्रेन का संचालन करने जा रहा है। बुधवार और रविवार को टनकपुर से ट्रेन का संचालन नहीं होगा। बाकी पांच दिन यह ट्रेन चलेगी।



