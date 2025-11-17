प्रयागराज में बड़ी घटना, बहरिया में अतिक्रमण हटवाने गए नायब तहसीलदार पत्थरबाजी में हुए घायल, आगजनी
प्रयागराज के बहरिया में अतिक्रमण हटाने के दौरान नायब तहसीलदार राजीव शुक्ला पत्थरबाजी में घायल हो गए। ग्रामीणों ने एसडीएम के आदेश पर हो रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करते हुए ईंट-पत्थर चलाए। घटना करनाईपुर बाजार में हुई, जहां जेसीबी से अतिक्रमण हटाया जा रहा था। पुलिस टीम की मौजूदगी में यह घटना हुई, और बहरिया थाने में मुकदमा लिखने की तैयारी चल रही है।
संसू, जागरण, बहरिया (प्रयागराज)। प्रयागराज के गंगापार स्थित बहरिया में सोमवार को बड़ी घटना हो गई। यहां के करनाईपुर में एसडीएम के आदेश पर अतिक्रमण हटवाने गए नायब तहसीलदार फूलपुर राजीव शुक्ला पत्थरबाजी में घायल हो गए। अतिक्रमण हटाने के विरोध में ग्रामीणों ने पुलिस टीम की मौजूदगी में ईट-पत्थर चलाए, जिससे नायब तहसीलदार घायल हो गए।
पट्टे की जमीन पर अतिक्रमण का मामला
बताया गया है कि बहरिया थाना क्षेत्र के जमुनीडीह गांव निवासी जुबैर ने एसडीएम के पास शिकायती पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि उसकी पट्टे की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है और खाली नहीं कर रहे हैं।
अतिक्रमण करने वालों को दया गया था नोटिस
इस पर एसडीएम कोर्ट ने जुबैर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अतिक्रमण करने वालों को खाली करने की नोटिस जारी किया गया था। हालांकि कब्जा नहीं हटा था। सोमवार शाम नायब तहसीलदार अपने साथ राजस्वकर्मी और पुलिस को लेकर गांव पहुंचे।
हंगामा के साथ लोगों ने किया पथराव
अतिक्रमण हटाना शुरू हुआ तो कब्जा करने वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिससे नायब तहसीलदार जख्मी हो गए। पुलिसकर्मी जब तक कुछ पाते जमीन पर बनी झोपड़ी में आग लगा दी गई। इससे वहां अफरातफरी मच गई। पुलिस ने लाठी पटककर भीड़ को इधर-उधर किया और फिर घटना में शामिल कुछ लोगों को पकड़ लिया।
एसीपी फूलपुर बोले- मुकदमा दर्ज किया जाएगा
इस संबंध में एसीपी फूलपुर विवेक यादव का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
