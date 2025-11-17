प्रयागराज में बड़ी घटना, बहरिया में अतिक्रमण हटवाने गए नायब तहसीलदार पत्थरबाजी में हुए घायल, आगजनी

संसू, जागरण, बहरिया (प्रयागराज)। प्रयागराज के गंगापार स्थित बहरिया में सोमवार को बड़ी घटना हो गई। यहां के करनाईपुर में एसडीएम के आदेश पर अतिक्रमण हटवाने गए नायब तहसीलदार फूलपुर राजीव शुक्ला पत्थरबाजी में घायल हो गए। अतिक्रमण हटाने के विरोध में ग्रामीणों ने पुलिस टीम की मौजूदगी में ईट-पत्थर चलाए, जिससे नायब तहसीलदार घायल हो गए।

पट्टे की जमीन पर अतिक्रमण का मामला बताया गया है कि बहरिया थाना क्षेत्र के जमुनीडीह गांव निवासी जुबैर ने एसडीएम के पास शिकायती पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि उसकी पट्टे की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है और खाली नहीं कर रहे हैं।

अतिक्रमण करने वालों को दया गया था नोटिस इस पर एसडीएम कोर्ट ने जुबैर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अतिक्रमण करने वालों को खाली करने की नोटिस जारी किया गया था। हालांकि कब्जा नहीं हटा था। सोमवार शाम नायब तहसीलदार अपने साथ राजस्वकर्मी और पुलिस को लेकर गांव पहुंचे।