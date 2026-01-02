शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से मिलकर अभ्यर्थियों ने मांगी नई शिक्षक भर्ती, दो गुटों में पहुंचे प्रतियोगी, सौंपा ज्ञापन

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। ठंडी की छुट्टी के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए साल में खुलने के दूसरे दिन अध्यक्ष डाॅ. प्रशांत कुमार से मिलने दो गुटों में प्रतियोगी पहुंचे। ज्ञापन देकर एक गुट ने जहां विज्ञापन संख्या-51 के तहत हुई लिखित परीक्षा का परिणाम बिना फाइनल संशोधित उत्तरकुंजी जारी किए घोषित किए जाने पर पर आपत्ति जताई है।

वहीं लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित कर भर्ती पूर्ण कराए जाने की मांग की है। इसके अलावा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी), प्रवक्ता संवर्ग (पीजीटी) एवं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जल्द नया विज्ञापन जारी किए जाने की मांग की है, जिससे नए प्रतियोगियों को अवसर मिल सके।

ज्ञान प्रकाश मिश्र, सुशील कुमार, किस्मती चौरसिया, अनुज, अमित आदि ने अध्यक्ष को ज्ञापन देकर बताया कि वह वर्ष 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा (विज्ञापन-51 ) के अंतर्गत विभिन्न विषयों में साक्षात्कार के लिए चयनित हैं। यह भर्ती तीन वर्ष से ज्यादा समय से लंबित है, जिसके कारण अभ्यर्थियों में भविष्य को लेकर निराशा है। ऐसे में साक्षात्कार प्रक्रिया कराकर नियुक्ति पत्र शीघ्र वितरित किए जाने की मांग की है, ताकि उन्हें न्याय मिल सके।