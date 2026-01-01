अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कारों का हुआ एलान, NCR ने जीता टेलीकम्युनिकेशन-सिग्नल दक्षता अवॉर्ड, पश्चिम रेलवे ने 6 कैटेगरी में मारी बाजी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भारतीय रेल के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक 'अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025' की घोषणा कर दी गई है। इस वर्ष की पुरस्कार सूची में उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) ने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और शानदार कार्यप्रणाली का परिचय देते हुए दो अत्यंत महत्वपूर्ण पुरस्कारों पर कब्जा जमाया है। उत्तर मध्य रेलवे को यह गौरव टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नलिंग जैसे तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला है।

रेलवे बोर्ड के संयुक्त सचिव टी. श्रीनिवास के जारी पत्र के अनुसार, उत्तर मध्य रेलवे ने 'टेलीकम्युनिकेशन एफिशिएंसी पुरस्कार' जीतकर संचार के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। इसके साथ ही, ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन के लिए सबसे अनिवार्य 'सिग्नल एफिशिएंसी पुरस्कार' भी उत्तर मध्य रेलवे के खाते में आई है। सिग्नलिंग के क्षेत्र में यह सम्मान एनसीआर ने मध्य रेलवे के साथ संयुक्त रूप से साझा किया है।

पुरस्कारों का वितरण यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा इन पुरस्कारों का वितरण नौ जनवरी को दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। समारोह के दौरान रेल मंत्री स्वयं विजेता जोन के महाप्रबंधकों को सम्मानित करेंगे। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से महाप्रबंधक के साथ संबंधित विभाग के प्रधान मुख्य विभागाध्यक्ष (पीएचओडी) इसके लिए दिल्ली जाएंगे। पुरस्कारों की इस दौड़ फेहरिस्त में अन्य जोन का भी प्रदर्शन सराहनीय रहा है।

जहां पश्चिम रेलवे ने ट्रैक मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल और स्वास्थ्य सेवाओं सहित कुल छह श्रेणियों में बाजी मारकर अपना दबदबा बनाया, वहीं दक्षिण रेलवे को पर्यावरण और स्वच्छता के लिए पुरस्कृत किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार और आबू रोड रनिंग रूम के लिए अपनी पहचान बनाई, जबकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रेल मदद और यातायात परिवहन में नाम कमाया।