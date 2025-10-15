संभल में मोहन तालाब के अतिक्रमण मामले में रहेगी यथास्थिति, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल के मोहन तालाब में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। नगर प्रशासन द्वारा तालाब की भूमि पर बने मकानों और एक मस्जिद पर लाल निशान लगाए गए थे, जिन्हें अवैध निर्माण बताकर तोड़ा जाना था। प्रशासन का दावा है कि ये सभी निर्माण तालाब की भूमि पर किए गए हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल के मोहन तालाब के अतिक्रमण मामले में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है।