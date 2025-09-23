Language
    आधी रात शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, पति ने पकड़ा; लाठी-डंडों से पीट-पीटकर कर दी हत्या

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:30 AM (IST)

    प्रयागराज में सोमवार आधी रात अपनी प्रेमिका से मिलने गए एक युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस महिला के पति समेत पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतक दिवाकर पटेल करछना थाना क्षेत्र का निवासी था।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जिले के यमुनानगर क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना हुई। प्रेमिका से सोमवार आधी रात मिलने के लिए उसके घर गए युवक की लाठी और डंडे से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना से ग्रामीणों में खलबली मच गई।

    सूचना मिलने पर मंगलवार सुबह करछना थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन की। साथ ही महिला के पति सहित पांच लोगों को पकड़कर उससे पूछताछ कर रही है।

    शादी नहीं की थी युवक ने

    बताया गया है कि 25 वर्षीय दिवाकर पटेल पुत्र सालिक राम पटेल निवासी पहलू का पूरा करमा थाना घूरपुर का निवासी था। वह बैकहो लोडर चलाने का काम करता था। उसकी शादी नहीं हुई थी। करछनआ थाना क्षेत्र के भटेरवा गांव में उसका ननिहाल है। ननिहाल के बगल के गांव में रहने वाली एक विवाहिता से प्रेम संबंध था।

    सोमवार की रात को प्रेमिका से मिलने पहुंचा था

    सोमवार आधी रात वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा। इसी दौरान उसके पति ने देख लिया। फिर कई लोगों ने दिवाकर को लाठी और डंडे से पीटकर अधमरा कर दिया। हालत खराब होने पर उसे अस्पताल ले गए, जहां मौत हो गई। मंगलवार सुबह हत्याकांड कि खबर से सनसनी फैल गई।

    इंस्पेक्टर करछना अनूप कुमार सरोज का कहना है कि प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या कि गई है। महिला के मोबाइल में मृतक का नंबर मिला है। पति सहित कई अन्य से पूछताछ चल रही है। 