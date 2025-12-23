माघ मेले में सफाई व्यवस्था को लेकर प्लान तैयार, नगर निगम करेगा 500 कर्मचारियों की तैनाती

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेले के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नगर निगम की ओर से पांच सौ सफाई कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी।

एक जनवरी से सफाई कर्मचारियों की तैनाती शुरू हो जाएगी। लगभग ढाई माह के लिए सफाई कर्मचारियों को रखा जाएगा। यह सफाई कर्मचारी विशेष रूप से मेला क्षेत्र के वार्डों और प्रमुख सड़कों की सफाई करने के लिए लगाए जाएंगे।