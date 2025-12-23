Language
    माघ मेले में सफाई व्यवस्था को लेकर प्लान तैयार, नगर निगम करेगा 500 कर्मचारियों की तैनाती

    By Navamendra Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 01:04 PM (IST)

    माघ मेले के लिए एक जनवरी से रखे जाएंगे पांच सौ सफाई कर्मचारी

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेले के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नगर निगम की ओर से पांच सौ सफाई कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी।

    एक जनवरी से सफाई कर्मचारियों की तैनाती शुरू हो जाएगी। लगभग ढाई माह के लिए सफाई कर्मचारियों को रखा जाएगा। यह सफाई कर्मचारी विशेष रूप से मेला क्षेत्र के वार्डों और प्रमुख सड़कों की सफाई करने के लिए लगाए जाएंगे।

    अपर नगर आयुक्त दीपेंद्र यादव ने बताया कि शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए पांच हजार सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है।

    माघ मेला के लिए विशेष रूप से आउटसोर्सिंग के माध्यम से 500 कर्मचारियों को रखा जा रहा है। यह सफाई कर्मचारी दूसरी पाली की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में सहयेाग देंगे।

