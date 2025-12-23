माघ मेले में सफाई व्यवस्था को लेकर प्लान तैयार, नगर निगम करेगा 500 कर्मचारियों की तैनाती
प्रयागराज में माघ मेले के लिए नगर निगम ने साफ-सफाई की योजना बनाई है। मेले में स्वच्छता बनाए रखने के लिए 500 कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। यह सफाई क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेले के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नगर निगम की ओर से पांच सौ सफाई कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी।
एक जनवरी से सफाई कर्मचारियों की तैनाती शुरू हो जाएगी। लगभग ढाई माह के लिए सफाई कर्मचारियों को रखा जाएगा। यह सफाई कर्मचारी विशेष रूप से मेला क्षेत्र के वार्डों और प्रमुख सड़कों की सफाई करने के लिए लगाए जाएंगे।
अपर नगर आयुक्त दीपेंद्र यादव ने बताया कि शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए पांच हजार सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है।
माघ मेला के लिए विशेष रूप से आउटसोर्सिंग के माध्यम से 500 कर्मचारियों को रखा जा रहा है। यह सफाई कर्मचारी दूसरी पाली की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में सहयेाग देंगे।
यह भी पढ़ें- Magh Mela 2026: संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं का काली सड़क से होगा प्रवेश, त्रिवेणी मार्ग से करेंगे निकासी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।