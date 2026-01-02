माघ मेला में खाने वाली चीजों की निगरानी करेंगे खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोल फ्री नंबर कर सकेंगे शिकायत

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के लिए भंडारा स्थलों की रसोई, अन्य प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की निगरानी रहेगी। मिलावटी वस्तुओं और दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन, इनके भंडारण, वितरण और बिक्री की रोकथाम इस निगरानी का उद्देश्य है।

नगर क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, सचल खाद्य विक्रय प्रतिष्ठानों पर भी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की निगरानी रहेगी। यह निर्देश शुक्रवार को मेला क्षेत्र में पहुंचीं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग उप्र की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने दिया।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के मेला शिविर में डॉ. रोशन जैकब ने तैयारियों की समीक्षा की। सहायक आयुक्त (खाद्य), प्रयागराज मंडल, सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीश्, प्रयागराज/मीरजापुर/कौशाम्बी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रयागराज/मीरजापुर, मेला में तैनात खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और मंडलीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी की उपस्थिति रही।

बताया गया कि मेला क्षेत्र में 14 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की अतिरिक्त तैनाती की गयी है। सेक्टर वार दो-दो खाद्य सुरक्षा अधिकारी रहेंगे। तीन जनवरी से पांच मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब तैनात की गयी हैं। डॉ. रोशन जैकब ने निर्देश दिया है कि राजमार्गों पर एक सप्ताह तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।