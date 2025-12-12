Magh Mela 2026: महाकुंभ की तर्ज पर चलेंगी दिशावार विशेष ट्रेनें, आयोजित हुई तीन रेलवे जोन की बैठक

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला 2026 को इस बार महाकुंभ की तरह भव्य और सुव्यवस्थित बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए पहली बार उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) मुख्यालय पर तीनों रेलवे जोन—उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, और पूर्वोत्तर रेलवे—की संयुक्त बैठक हुई। यह माघ मेला के लिए होने वाली पहली जोन स्तरीय बैठक है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे पहले कुंभ, महाकुंभ के लिए ही इस तरह की बैठक होती थी।इस मंथन का मुख्य केंद्र ट्रेनों के संचालन और भीड़ प्रबंधन के लिए महाकुंभ माडल को अपनाना रहा। मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर के सभी नौ रेलवे स्टेशनों—प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, नैनी, छिवकी, रामबाग, झूंसी, प्रयागराज संगम, प्रयाग और फाफामऊ—से विशेष ट्रेनें दिशावार चलाई जाएंगी।

बैठक में उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए महाकुंभ की रणनीति को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें डिजिटल सूचना प्रणाली और जीपीएस आधारित यात्री निगरानी सिस्टम शामिल हैं। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी और पुलिस की तैनाती भी महाकुंभ माडल पर होगी। तैयारियों के तहत, सभी रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त सुविधाएं जैसे अस्थायी शेल्टर, अतिरिक्त टिकट काउंटर, वेटिंग एरिया, मोबाइल टायलेट और मेडिकल बूथ स्थापित किए जाएंगे।

भीड़ प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए यात्री आश्रय स्थलों की पहचान कलर कोडिंग (लाल, नीला, पीला, हरा) के माध्यम से की जाएगी, जिसके अनुरूप ही यात्रियों का आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, खुशरोबाग में यात्रियों के लिए एक आपातकालीन होल्डिंग एरिया भी तैयार किया जाएगा। समन्वय बनाए रखने के लिए प्रयागराज मंडल को नोडल की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि निगरानी के लिए प्रयागराज जंक्शन पर एक विशेष कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां से शहर के सभी रेलवे स्टेशनों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।