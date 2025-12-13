Magh Mela 2026: माघ मेला के दौरान आठ स्थानों से मिलेंगी रोडवेज बसें, बनाए जा रहे हैं पांच अस्थायी बस अड्डा
प्रयागराज में माघ मेला 2026 के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज बसें आठ स्थानों से उपलब्ध होंगी। इसके लिए पांच अस्थायी बस अड्डे बनाए जा रहे हैं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला के दौरान रोडवेज बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को आठ स्थानों से बसें मिलेंगी। यहां से दिशावार बसें चलेंगी, जिससे यात्री को बस पकड़ने में आसानी होंगी। सिविल लाइंस बस स्टेशन के अलावा झूंसी बस स्टेशन और यहां से थोड़ी दूर पर पटेल बाग (मेला अवधि के मुख्य पर्व पर ही संचालित) में बन रहे अस्थायी बस अड्डे से गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बदलापुर टांडा, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर जाने के लिए बसें मिलेंगी।
सीएमपी डिग्री कालेज के सामने से विद्यावाहनी स्कूल के बगल बने बस अड्डे के अलावा अस्थायी बेला कछार बस अड्डे से लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, गोंडा, बस्ती, बहराईच की ओर बसें जाएंगी।
विद्यावाहिनी बस स्टेशन के अलावा अस्थायी नेहरू पार्क बस अड्डे से सरांय अकिल, मंझनपुर, कौशांबी, कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर और दिल्ली रूट की बसें रवाना होंगी। जीरो रोड बस अड्डे के अलावा नैनी के लेप्रोसी मिशन बस अड्डे (मेला अवधि के मुख्य पर्व पर ही संचालित) से बांदा, चित्रकूट, रीवां, सीधी, विंध्याचल, मीरजापुर, शक्तिनगर के लिए बसों का संचालन होगा।
बनने लगा अस्थायी बस अड्डा
माघ मेला के लिए पहली बार पांच बस अड्डा बनाए जाने की प्रक्रिया शुक्रवार जमीन आवंटित होते ही शुरू हो गई। इसे 25-26 दिसंबर तक बना लिया जाएगा। महाकुंभ की भीड़ से सबक लेते हुए पहली बार पांच अस्थायी बस अड्डे इस बार बनाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार ने बताया कि मुख्य स्नान पर्वों पर 3800 और सामान्य दिनों में 1800 बसों का संचालन किया जाएगा। जबकि 200 बसें रिजर्व रखी जाएंगी।
