Magh Mela 2026: माघ मेला के दौरान आठ स्थानों से मिलेंगी रोडवेज बसें, बनाए जा रहे हैं पांच अस्थायी बस अड्डा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला के दौरान रोडवेज बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों को आठ स्थानों से बसें मिलेंगी। यहां से दिशावार बसें चलेंगी, जिससे यात्री को बस पकड़ने में आसानी होंगी। सिविल लाइंस बस स्टेशन के अलावा झूंसी बस स्टेशन और यहां से थोड़ी दूर पर पटेल बाग (मेला अवधि के मुख्य पर्व पर ही संचालित) में बन रहे अस्थायी बस अड्डे से गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बदलापुर टांडा, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर जाने के लिए बसें मिलेंगी।

